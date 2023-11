“Mi piacerebbe un giorno andare lì”: l’azzurro spiazza tutti sul futuro

Sorprendono tutti le parole dell’azzurro alla vigilia di Real Madrid-Napoli. Lo ha detto sul proprio futuro.

Arrivano in maniera inaspettata le parole del calciatore del Napoli a poche ore dal calcio d’inizio del match del Bernabeu. La rivelazione dell’azzurro al quotidiano spagnolo narra infatti di un futuro lontano dalla città partenopea, per gran sorpresa di tutti i supporter del club campano.

La lunga attesa in vista di Real Madrid-Napoli è stata spezzata da una lunga intervista con protagonista Giovanni Simeone. Il “cholito” è stato infatti ascoltato dal quotidiano Marca, con le parole dell’attaccante che hanno spaziato dalla sfida del Bernabeu. A spiazzare però i tifosi, la risposta dell’argentino in merito al proprio futuro. L’ex Verona ha infatti alluso ad un imminente addio al Napoli, dichiarando di gradire la destinazione Liga.

“Futuro in Liga?“, la risposta di Simeone:

“Per fortuna ho molti anni di carriera davanti, e mi piacerebbe andare lì un giorno. Il calcio gira ed un’esperienza in Spagna, vicino a mio padre, mi attira molto. Io allenato da papà? Sono sempre andato cauto sull’argomento, perché in un ambiente in cui l’allenatore è tuo padre rischi di essere etichettato in maniera negativa dai compagni. La mia speranza più concreta? Tornare a vestire la maglia dell’Argentina. In campo do sempre il massimo anche per quello. Non mi piace parlare delle scelte del tecnico, chiamarle giuste o sbagliate, perché in Nazionale sono tutti forti ed hanno un grande livello tecnico. Io cerco sempre di dare il massimo per strappare una convocazione”.