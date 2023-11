Mazzarri su Osimhen: “Se giocherà con il Real? Ecco quanto ha nelle gambe”

Osimhen in campo contro il Real Madrid? Mazzarri si espone sulle condizioni di salute del bomber nigeriano: tutti i dettagli

Alla vigilia di Real Madrid-Napoli non sono ancora ben chiare alcune cose riguardo la formazione iniziale che schiererà Walter Mazzarri. Oltre agli stop di Lindstrom, Mario Rui e Olivera, sono ancora precarie le condizioni dei rientranti Meret e Osimhen.

Infatti, come ribadito dal mister in conferenza, bisognerà agire con cautela, il Napoli dopo il Real Madrid dovrà affrontare in serie Inter, Juventus e Braga. Per quanto riguarda il bomber nigeriano, Mazzarri ha sciolto parte dei dubbi in conferenza stampa, rispondendo alle domande dei giornalisti presenti nella pancia del Bernabeu.

Il punto sulle condizioni di Victor Osimhen

Osimhen è rientrato alla grande a Bergamo, fornendo l’assist decisivo per Elmas. Tuttavia, per preservarlo, Mazzarri non gli ha concesso più di una ventina di minuti. In vista del Real, Mazzarri ha spiegato che la situazione in vista del Real non è poi tanto differente:

“Osimhen di sicuro sta migliorando, a Bergamo ha fatto 25 minuti, vedremo se domani riuscirà a fare un tempo”.

A questo punto, si prevede un’alternanza con uno tra Raspadori e Simeone. Ora bisognerà capire se Mazzarri affiderà il centro dell’attacco azzurro sin dal primo minuto o a gara in corso.