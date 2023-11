Mazzarri scioglie i dubbi: chi in porta tra Meret e Gollini contro il Real Madrid

In vista di Real Madrid-Napoli, Walter Mazzarri ha chiarito gli ultimi dubbi di formazione: le ultime sulla scelta del portiere

Il Napoli è atteso dalla penultima gara della fase a giorni di Champions League. Gli azzurri affronteranno, al Santiago Bernabeu, il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I Blancos hanno di fatto in mano la qualificazione al primo posto per la fase a eliminazione diretta, il Napoli dovrà sperare in una vittoria a Madrid e in una sconfitta del Real contro l’Union Berlino per arrivare in testa. In pratica, la squadra allenata da Mazzarri avrà anche l’ultima gara del girone in casa, al Maradona, contro il Braga, per sperare nel passaggio del turno.

Durante la conferenza stampa di rito, che ha presentato l’incontro alla vigilia, Mazzarri ha risposto alle domande dei giornalisti in sala. Il mister toscano ha chiarito alcuni dubbi di formazione. C’è da sottolineare che dovrà fare a meno di alcune pedine importanti dello scacchiere tattico, come Mario Rui, alle prese con un infortunio muscolare all’adduttore e Olivera, che invece si è infortunato durante la prima frazione di gioco, nell’ultima di campionato contro l’Atalanta. Rimane inoltre il dubbio sul portiere. A Bergamo ha giocato Gollini, decisivo con alcuni interventi, mentre è tornato disponibile Meret e concorre ad un posto fra i pali a Madrid.

Meret o Gollini? Mazzarri scioglie il dubbio di formazione

Sulla scia delle ultime dichiarazioni, nelle quali il mister ha fatto capire che ha intenzione di far riprendere il filo conduttore della scorsa stagione ai suoi ragazzi, Mazzarri ha detto: “Meret era il titolare l’anno scorso, vedremo se nelle coppe ci sarà alternanza“.

Tuttavia, la prestazione di Gollini in campionato è stata decisiva: “Siccome il Napoli compete su tutti le competizioni, Gollini è un ottimo portiere, bisognerà decidere partita per partita. Poi farò decidere al preparatore”. Spiega il mister toscano, che affida quindi la decisione finale al preparatore dei portieri.

Dunque, non è ancora ben chiaro chi sarà in campo domani al Bernabeu, probabilmente la decisione verrà prese nelle ore più prossime al fischio d’inizio. Anche perché, a causa del maltempo, il Napoli stamane non si è allenato a Castel Volturno, Mazzarri darà le ultime indicazioni solo domani durante la rifinitura.

Per quanto riguarda invece l’alternanza durante il prosieguo della stagione, Mazzarri ha fatto capire che Gollini avrà il suo spazio, che sia in campionato o nelle coppe. Ha inoltre elogiato le sue capacità, esaltate nell’ultima gara di campionato.