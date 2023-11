LIVE – Real Madrid-Napoli, Mazzarri e Di Lorenzo parlano alla vigilia del big match

Conferenza stampa di presentazione pre Real Madrid, le parole di mister Walter Mazzarri e capitan Di Lorenzo alla vigilia del big match

Il Napoli è atteso da una sfida alquanto suggestiva, nella splendida cornice dello Stadio Santiago Bernabeu, contro il Real Madrid. Si tratta della penultima gara del girone di Champions League. La volontà del neo allenatore del Napoli è ovviamente quella di confermare quanto di buono messo in mostra nella prima gara della gestione Mazzarri bis, contro l’Atalanta.

C’è però da dire che oramai il Real ha in mano la qualificazione, e in un certo senso anche il primo posto (al Napoli servirebbe una vittoria al Bernabeu e una sconfitta dei Blancos contro l’Union). In sostanza, gli azzurri si giocheranno la qualificazione agli ottavi di finale, più che al Bernabeu, al Maradona, in vista dell’ultimo match contro il Braga. Tuttavia, una buona prestazione in uno stadio del genere può dare una spinta notevole anche per il resto della stagione.

Le dichiarazioni di Mazzarri

Alla vigilia della supersfida di domani, Walter Mazzarri ha risposto alle domande dei giornalisti presenti nella pancia del Bernabeu, durante la conferenza stampa di presentazione. Di seguito quanto dichiarato:

Le dichiarazioni di Di Lorenzo

Al fianco del mister toscano è intervenuto in conferenza anche il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo. Di seguito le sue dichiarazioni:

SUL MATCH DI DOMANI – Sensazioni positive. Stadio è molto bello, domani avremo davanti una grande squadra. Sara un test per capire a che livello siamo, ma siamo pronti. Un giocatore del Real da scegliere? “Non cambierei nessuno dei miei compagni. Hanno tanti infortunati, ma scenderà lo stesso in campo La Rosa migliore, hanno tanti campioni”. La posizione di Bellingham ha dato fastidio all’andata l’avete studiata? “Il tempo è stato poco, ma abbiamo rivisto qualcosa. Questo aspetto ci ha dato fastidio, dovremo essere bravi ad andarli a prendere tra le linee”. Sulla posizione in campo con Mazzarri: “Ho avuto sempre la predisposizione a sovrappormi, è una mia caratteristica che ho cercato sempre di riproporre dall’inizio dell’anno”.