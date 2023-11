L’ex Napoli dice basta: addio definitivo al mondo del calcio

Ritiro a sorpresa, l’ex calciatore del Napoli ha deciso di farla finita con il calcio, l’annuncio è arrivato nelle ultime ore: tutti i dettagli

Il Napoli di De Laurentiis, quasi mai affine ai ritorni, ha con sorpresa ingaggiato Walter Mazzarri come nuovo allenatore. Il tecnico toscano è subentrato a Garcia, artefice di troppe prestazioni deludenti alla guida del Napoli. Il ritorno di Mazzarri non è il solo, con lui si è portato anche tutto il suo staff, andando a ricomporre il gruppo che tanto bene ha fatto dieci anni fa. Tra gli altri ricordiamo il ritorno di Frustalupi come vice allenatore, fino all’anno scorso tecnico della Primavera azzurra e di Gianluca Grava, come collaboratore.

Il ritorno di Mazzarri è certamente stato accolto con gioia dalla piazza, che quantomeno apprezza il lato umano. In tanti sono cresciuti con il Napoli di Mazzarri, prima squadra realmente competitiva dell’era De Laurentiis dopo il fallimento. Poi la prima gestione Mazzarri è stata un po’ come un punto d’inizio. Dopo sono arrivati allenatori che hanno forgiato il Napoli attuale, capace addirittura di conquistare lo scudetto la passata stagione, con Luciano Spalletti in panchina. Tra gli allenatori che più di tutti hanno portato il Napoli nella dimensione attuale c’è senza dubbio Rafa Benitez, il cui mercato ha costruito le basi della squadra del futuro.

Arrivato al Napoli grazie a Benitez, l’ex azzurro ha annunciato il ritiro

Tra i calciatori approdati al Napoli durante la gestione del tecnico spagnolo c’è anche Mariano Andujar. Il portiere argentino è arrivato in azzurro l’estate del secondo anno di Benitez. Inizialmente ha svolto il ruolo di riserva di Rafael, poi ha esordito tra i pali della porta del Napoli l’11 dicembre 2014, in Europa League, contro lo Slovan Bratislava. In quell’anno, nel quale pian piano ha conquistato il posto da titolare di Rafael ha collezionato in totale 27 presenze. A fine anno ha poi optato per un ritorno in patria, all’Estudiantes, club che lo ha lanciato nel calcio che conta.

Quest’oggi l’ex Napoli ha annunciato ufficialmente il suo addio definitivo al mondo del calcio. L’annuncio è arrivato tramite un tweet della società, che ha ringraziato il calciatore, definendolo “Idolo eterno”. A margine dell’ultima gara di campionato, contro il Lanus, Andujar ha ricevuto tutte le celebrazioni del caso da parte dei suoi tifosi. Un bel riconoscimento per un calciatore che, in ogni caso, ha lasciato un bel ricordo dalle parti di Napoli.