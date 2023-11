Kvaratskhelia porta il Napoli in tv: è successo in Georgia

Kvaratkshelia ha fatto innamorare tutti i napoletani, ma i georgiani si sono innamorati del Napoli: il club finisce in una serie televisiva.

L’impatto che ha avuto Khvicha Kvaratskhelia sul calcio italiano è stato devastante. Calciatori che al loro primo anno di Serie A abbiano fatto così bene se ne contano sulle dita di una mano. Se si considera che Kvara veniva dalla Dinamo Batumi, squadra che milita nel campionato georgiano, il suo rendimento ha ancora più valore.

Miglior giocatore della Serie A e miglior giovane della Champions League sono due dei premi prestigiosissimi che Kvara ha vinto nella passata stagione, a cui va aggiunto il diciassettesimo posto nella classifica per il Pallone d’Oro. Un’annata d’oro conclusa con 14 gol e 14 assist complessivi e la vittoria dello storico scudetto con il Napoli.

A soli 22 anni Kvara è ormai un vero e proprio idolo in Georgia, paese che si aggrappa al suo immenso talento per sognare in grande in vista del futuro. La qualificazione al prossimo Europeo è ancora alla portata di mano: la Georgia è ai playoff dove affronterà la sorpresa Lussembrugo in semifinale e, in caso di successo, la vincente di Grecia-Kazakistan.

Il Napoli finisce in tv grazie a Kvara

Ma la stagione sorprendente di Kvara con il Napoli ha anche avvicinato questi due popoli all’apparenza così diversi. Sono tantissimi i georgiani che a ogni partita del Napoli al Maradona colorano uno spicchio del settore Distinti con il rosso e il bianco, colori della bandiera nazionale. Così come i georgiani si sono innamorati del Napoli e di Napoli, dall’altra parte i napoletani hanno imparato a fare la conoscenza della cultura georgiana, sconosciuta prima dell’arrivo di Kvara.

Un esempio lampante è stato testimoniato dalla giornalista georgiana Nina Mamukadze-Sordini che, attraverso il proprio profilo Facebook, ha condiviso un’immagine particolare di una delle serie tv più famose in Georgia. Nella foto si vede Tristan Saralidze, attore molto amato dal popolo georgiano che nella serie interpreta il ruolo dell’allenatore della squadra di calcio del villaggio di Dankara, indossare una tuta del Napoli di qualche anno fa. L’attaccante georgiano ha portato il Napoli in televisione, il “fenomeno Kvara” non ha intenzione di fermarsi.