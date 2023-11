Guai in casa Inter, si ferma il titolarissimo: la situazione verso Napoli

Arrivano brutte notizie in casa Inter per Simone Inzaghi. In vista del prossimo impegno contro il Napoli, il tecnico potrebbe perdere un titolare.

Nonostante l’immaginario collettivo in quel di Napoli sia saldamente proiettate verso la sfida imminente contro il Real Madrid, ecco che lo sguardo azzurro si sposta d’improvviso verso il campionato. Da nerazzurro a nerazzurro in particolare, dato che i partenopei saranno proprio impegnati contro l’Inter nel prossimo turno di Serie A. Turno che la squadra di Milano dovrà affrontare con molte assenze già all’attivo, che potrebbero ulteriormente aumentare a causa delle ultime ed odierne news.

Dumfries salta la Champions, Napoli a rischio

Non c’è pace in casa Inter, dove un nuovo infortunio ha colpito la squadra nerazzurra. Già priva di due fondamentali pedine difensive come Bastoni e Pavard, la compagine milanese potrebbe infatti trovarsi costretta a rinunciare anche alla figura di Denzel Dumfries. L’olandese è stato infatti escluso dalla lista convocati per il match di Champions tra Benfica ed Inter, a causa di un affaticamento muscolare dell’ultim’ora.

News che scuote dunque la piazza nerazzurra anche in vista dell’attesissimo big match contro il Napoli, in programma domenica 3 dicembre alle ore 20.45 al Maradona. Tali news sono però da trattare con cautela, a causa della mancanza del definitivo responso sulle condizioni dell’esterno destro. Da non escludere, infatti, l’ipotesi del riposo precauzionale, data la maggior importanza della sfida di Fuorigrotta rispetto a quella di Champions League, in cui l’Inter ha già strappato il pass per gli ottavi di finale.