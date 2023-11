“Bari non è come la sua Napoli”: attacco durissimo contro Luigi De Laurentiis

Non c’è pace per la famiglia De Laurentiis. Dopo le critiche ricevute in quel di Napoli, ecco arrivare le proteste da Bari.

Non è di certo la stagione più idilliaca quella attraversata in Serie B dal Bari in questo 23/24. La squadra fatica infatti ad ingranare, con risultati ben lontani da quelli visti la scorsa annata con l’arrivo in finale play-off. In particolare, il motivo risiede alle spalle della scarsa campagna acquisti condotta dal club, che ha perso i top Caprile, Folorunsho e Cheddira (tutti ora in Serie A e di proprietà del Napoli) senza sostituire nessuno a dovere. Ecco arrivare quindi le proteste da parte degli Ultras del Bari nei confronti della famiglia De Laurentiis.

Luigi De Laurentiis sotto attacco, i tifosi del Bari sono una furia

Erano stati già incandescenti gli ultimi giorni sponda Bari. Al termine dell’ultimo incontro dei pugliesi infatti, molti tifosi in tribuna si erano scagliati contro il presidente Luigi De Laurentiis, intervenuto poi in scuse tramite social in seguito all’accaduto. Sono però arrivate nell’immediato le risposte da parte dei supporter pugliesi, in un lungo comunicato.

“Bari merita rispetto“, si chiede a De Laurentiis, reo di aver bistrattato la squadra nonché la città. “Ricorda che non hai salvato nulla, visto che hai preso una squadra con 0 debiti quando era in Serie D. Piano con le dichiarazioni“, hanno poi continuato i tifosi. “Bari non è come la sua amata Napoli“, la conclusione da parte dei tifosi del Bari.