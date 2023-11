Verso Real Madrid-Napoli, le ultime da Castel Volturno: il report sugli infortunati

Arrivano aggiornamenti dall’ultima rifinitura targata Napoli in quel di Castel Volturno. Le ultime in vista del match con il Real Madrid.

La SSC Napoli, tramite un comunicato ufficiale, ha comunicato il contenuto dell’ultimo allenamento della squadra agli ordini di Walter Mazzarri prima di partire alla volta di Madrid. Il tutto si è ovviamente svolto tra le mura dell‘SSCN Konami Training Center di Castel Volturno, ed ha visto la squadra cominciare la sessione con una fase di riscaldamento e torello.

Poi, il gruppo si è impegnato in esercizi di rapidità e lavoto tecnico-tattico. Infine, la seduta è stata chiusa da una partitella a campo ridotto. Il Napoli ha poi aggiornato i propri tifosi in merito alla condizione dei propri infortunati.

Verso Real Madrid-Napoli, il report sugli infortunati azzurri

La squadra di Walter Mazzarri si prepara a partire in direzione Madrid, dove fra poco più di un giorno sarà impegnata contro il Real tra le mura del Bernabeu. In particolare, il Napoli si appresta ad affrontare tale sfida di Champions con all’attivo molti infortuni, come enfatizzato anche dal comunicato partenopeo circa l’odierna seduta d’allenamento.

Dopo aver diramato l’elenco degli esercizi svolti sul campo dalla squadra infatti, la società ha emesso i propri aggiornamenti in merito ai propri assenti. In particolare, Mario Rui ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra, così come anche Lindstrom si è dedicato a lavoro individuale in sala dopo aver affrontato tutte le terapie del caso. Solo terapie, infine, per il neo infortunato Olivera, che fra i tre appare come quello destinato allo stop più lungo.