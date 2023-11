ULTIM’ORA Real Madrid – Napoli, infortunio e tegola: salta il match

Infortunio proprio a pochissime ore dalla gara del Bernabeu. L’allenatore dovrà rimediare all’assenza importante in tempi brevissimi

Il Bernabeu accoglierà quella che, con ogni probabilità, è la gara più attesa dell’anno dai tifosi del Napoli: l’ultima trasferta della fase a gironi di Champions League contro il Real Madrid. Mazzarri, subentrato a Garcia dopo l’esonero, si troverà subito catapultato in un tour de force, stracolmo di match importanti per gli azzurri. Di sicuro non si giocherà la qualificazione al Bernabeu, il Real ha praticamente tra le mani la qualificazione e il primo posto, ma una prestazione di livello contro la squadra di Ancelotti potrebbe dare una spinta, dal punto di vista mentale, notevole per il prosieguo della stagione.

Gli azzurri si presenteranno nella capitale spagnola con un consistente numero di assenti. L’emergenza è particolarmente acuta sulle fasce, in particolare quella sinistra, dove bisognerà fare i conti con le assenze di Olivera e Mario Rui. Mentre Walter Mazzarri dovrebbe recuperare totalmente, e quindi schierabile anche dal primo minuto, Victor Osimhen. Un recupero fondamentale, basta pensare all’ultima gara contro l’Atalanta, decisa proprio da un gol di Elmas, su assist di Osimhen. Il suo rientro può cambiare totalmente il piano di gioco dei ragazzi di Mazzarri, offrendo molteplici soluzioni alternative.

Infortunio prima di Real-Napoli: gli ultimi aggiornamenti

Anche Ancelotti dovrà fare i conti con alcune assenze importanti. Oltre a quelle di lunga (e lunghissima) data come Courtois, Camavinga, Tchouameni, Militao e Arda Guler. I Blancos dovranno fare a meno anche di Vincius Jr, uno degli uomini più rappresentativi della rosa.

Fino a poche ore fa anche il suo compagno di reparto Rodrygo è stato in dubbio, ma la titolarità nell’ultima gara contro il Cadice fa ben sperare i tifosi del Real Madrid in vista del Napoli. Stessa sorte anche per Alaba, in panchina nell’ultima di Liga, molto vicino al rientro. Intanto però si è fermato un altro top della rosa: Luka Modric.

Le prime avvisaglie riguardo il possibile infortunio del centrocampista croato sono arrivate già ieri sera. Con Ancelotti che ha avvertito i giornalisti in sala stampa: “Modric ha un sovraccarico all’ischio, penso sia proprio questo. Ha giocato molto bene, in una posizione che non è la sua a livello difensivo”.

Oggi poi la conferma, come riportato dalla Cope. Nonostante ci sia ottimismo sulle sue condizioni, è praticamente certo che non sarà della partite mercoledì, contro il Napoli. Un’assenza pesante per il Real, ora starà a Carlo Ancelotti ridisegnare il centrocampo.