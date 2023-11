Svolta Osimhen, perché si è tolto la maschera: svelato il motivo

Contro l’Atalanta è tornato in campo Victor Osimhen ad oltre un mese dall’ultima presenza col Napoli. L’attaccante nigeriano è tornato a giocare senza la sua maschera protettiva, e sono stati svelati i motivi della scelta.

La prima di Walter Mazzarri al ritorno sulla panchina del Napoli è stata più che buona. Difatti gli azzurri hanno superato per 2-1 l’Atalanta, ed hanno anche ritrovato Osimhen dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori per oltre un mese.

L’attaccante del Napoli è tornato a giocare senza la sua maschera protettiva per il viso, e né sono stati svelati i motivi.

Ecco perché Osimhen è tornato a giocare senza la maschera protettiva

Il Napoli ha completamente voltato pagina nel corso delle ultime due settimane. In casa dei campioni d’Italia è stato innanzitutto esonerato Rudi Garcia – a causa delle sue pessime prestazioni – lasciando spazio al grande ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina dei partenopei. La prima svolta si è già avuta nel primo match contro l’Atalanta, dove è arrivata una vittoria importante che rilancia la fiducia ed il morale del Napoli.

Oltre alla vittoria, l’altra nota positiva è senz’altro il ritorno in campo di Victor Osimhen, pronto a trascinare la squadra dopo lo stop per infortunio. L’attaccante nigeriano è pronto a lasciarsi alle spalle il periodo buio e le cose negative del passato, come testimonia anche la mancanza della maschera protettiva sul viso. Come riporta Repubblica, Osimhen avrebbe deciso di togliersi la maschera appunto per tagliare qualsiasi legame col passato difficile e ripartire da zero. Mazzarri ed i suoi compagni di squadra si augurano che Victor possa far ritornare il Napoli alle luci della ribalta dopo un periodo decisamente negativo.

La parola passa al campo, che decreterà se Osimhen sarà tornato ad essere importante e decisivo come nella passata stagione.