Real Madrid-Napoli, ufficiale: chi sarà l’arbitro del super match di Champions League

Mercoledì sera al Santiago Bernabeu andrà in scena il big match Real Madrid-Napoli, valido per la quinta giornata dei gironi di Champions League. Ecco chi dirigerà l’incontro.

Dopo la prova convincente contro l’Atalanta– in cui è arrivata la vittoria – il Napoli è chiamato alla super sfida contro il Real Madrid. Impegno proibitivo per gli azzurri in terra spagnola, ma si cercherà di fare l’impresa per raggiungere la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

Intanto la UEFA ha svelato la designazione arbitrale per il match del Bernabeu.

Sarà il francese Letexier a dirigere Real Madrid-Napoli

Per il Napoli è già tempo di lasciarsi alle spalle la vittoria contro l’Atalanta, visto che mercoledì ci sarà la super sfida in Champions League contro il Real Madrid. La squadra di Mazzarri è già al lavoro per preparare al meglio la sfida del Bernabeu, dove si tenterà di ottenere un risultato positivo.

All’andata il match fu vinto per 3-2 dal Real Madrid, ma il Napoli ben figurò contro i Blancos. Gli azzurri tenteranno di ottenere la rivincita al Bernabeu, che varrebbe per il Napoli l’aritmetica qualificazione agli ottavi di finale. Ovviamente in caso di risultato negativo – e di vittoria del Braga – il Napoli si giocherà il tutto per tutto al Maradona nell’ultima gara proprio contro i portoghesi. Intanto la UEFA ha diramato l’arbitro che dirigerà il match tra Real Madrid e Napoli. Il match è stato affidato all’arbitro francese Francois Letexier, che sarà coadiuvato dagli assistenti francesi Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni.