Napoli senza terzini sinistri: svelati i tempi di recupero di Olivera e Mario Rui

Emergenza Napoli sulla corsia mancina: dopo Mario Rui, a Bergamo a fermarsi è stato Olivera, fortunatamente senza interessare il crociato.

Sono state tante le notizie confortanti con cui il Napoli di Walter Mazzarri è uscito da Bergamo. Tre punti e non solo, il rientro di Victor Osimhen, voglioso e carico come non mai, il goal di Kvaratskhelia, che pare già rinvigorito dalla cura toscana, azzurri nuovamente compatti, insomma, un bel pò di note positive.

I campioni d’Italia in carica quindi si sono immersi nel tour de force più complicato della stagione rinvigoriti da tre punti fondamentali, i primi in uno scontro diretto in questa stagione, nonostante ciò, non è mancata la sfortunata e stonata nota di serata.

Emergenza terzini, sospiro di sollievo ma non troppo

Già, perchè l’infortunio occorso a Matias Olivera aveva fatto pensare al peggio. Un movimento innaturale, l’uruguaiano che si accascia a terra disperato, squadra e lo stesso Mazzarri che fin da subito comprendono la gravità del fatto.

Fortunatamente, però, come sottolineato dai colleghi La Repubblica, gli esami a cui l’ex Getafe si è sottoposto a Villa Stuart, hanno evidenziato una problematica che non ha interessato il crociato del terzino. Lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, questo il responso degli strumentali, che tradotto significa: 6 settimane di stop, con l’obiettivo Supercoppa nel mirino.

Un periodo di degenza che avrebbe preoccupato poco, almeno se non si fosse infortunato solamente due settimane fa anche l’altro esterno mancino basso a disposizione, Mario Rui. Per il portoghese, ci sarà infatti bisogno ancora di un mesetto prima di rientrare, con la concreta possibilità di rivederlo in campo per l’ultima del 2023 contro il Monza. Proprio per le tempistiche di recupero dei due giocatori, sottolinea il quotidiano, De Laurentiis avrebbe scelto di non intervenire sul mercato optando per gli svincolati a disposizione. Nello specifico i tedeschi Schulz e Plattenhardt avrebbero biosngo proprio di circa 30 giorni per rientrare in condizione, in pratica, gli stessi necessitanti all’ex Empoli per tornare a disposizione di Mazzarri.

Bisognerà stringere i denti, usufruendo della polivalenza di Juan Jesus, che già a Bergamo si è disimpegnato largo a sinistra, consci di poter contare anche sulla possibilità di dirottare capitan Di Lorenzo sull’out mancino, dando così spazio a Zanoli sulla destra.