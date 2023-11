Napoli, senti il tuo ex: “Ho parlato con Mazzarri, gli ha fatto bene”

L’ex Napoli parla del ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra e svela un retroscena sul loro colloquio.

Walter Mazzarri è tornato a Napoli e il Napoli è tornato alla vittoria. Non una semplice vittoria, ma una partita vinta con i giocatori che hanno dato l’anima in campo, mettendo in mostra grinta, intensità e aggressività. Il cambio in panchina Garcia – Mazzarri sembra sia servito soprattutto a questo: ridare vitalità a una squadra che si era decisamente spenta dopo la conquista dello Scudetto.

Mazzarri ha ricevuto l’affetto di tutto il popolo partenopeo già nei giorni antecedenti ad Atalanta-Napoli ma, dopo i tre punti conquistati in terra bergamasca, sono stati tantissimi i messaggi di stima e rispetto da parte di una tifoseria che non aveva mai creato un buon feeling con il suo predecessore francese.

L’ex azzurro commenta il ritorno di Mazzarri al Napoli

Non sono mancati i complimenti anche da parte di ex calciatori e opinionisti televisivi. Tra loro ha parlato anche Valon Behrami, sotto la guida di Mazzarri sia al Napoli nella stagione 2012/2013 sia in Premier League al Watford nel 2016/2017.

A DAZN, nel corso del programma “Tutti bravi dal divano”, l’ex centrocampista svizzero ha commentato questo ritorno di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli: “È bello rivedere Mazzarri insieme a De Laurentiis, era rimasto qualcosa in sospeso dopo il suo addio per andare all’Inter. Ora ha preso le redini di questo Napoli, la squadra più forte quando meno se lo aspettava. Gli ha fatto bene stare fuori un anno e mezzo, adesso vede le cose in maniera più lucida e se la godrà di più perché prima non lo faceva mai. L’ho sentito e posso dirvi che è molto carico“.

Non è il primo ex Napoli che commenta con belle parole questo ritorno al passato. Ma in fondo è bastata una sola partita per capire che l’arrivo di Mazzarri sulla panchina partenopea sia servito alla squadra per ritrovare serenità e voglia di vincere. Con la speranza che la vittoria di ieri non sia solo fumo negli occhi per i tifosi, ma che possa essere l’inizio di un nuovo cammino.