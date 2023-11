Napoli e Spalletti tra i candidati del Gran Galà del Calcio: quali premi possono vincere

La scorsa stagione culminata con il terzo scudetto del Napoli fa ancora eco, la società e Spalletti, candidatia ancora a riconoscimenti.

Il terzo scudetto del Napoli è stata a tutti gli effetti una delle pagine calcistiche più belle degli ultimi anni in Italia. Contro qualsiasi pronostico e giocando il calcio migliore, il team guidato dal sapiente Luciano Spalletti è stato in grado di incantare in Italia ed Europa.

Uno scudetto, riconoscimenti personali, negli ultimi mesi sono stati davvero tanti i premi consegnati alla società partenopea ed i suoi menbri, anche quelli diventati ormai ex.

Gran galà del calcio AIC, altre due nomination per il Napoli

Questa sera, attraverso il proprio profilo ufficiale, sono state svelate altre due nomination tinte d’azzurro per il Gran galà del calcio AIC. Nello specifico, il Napoli è stato candidato insieme ad Inter e Fiorentina, come possibile vincitore del premio “Migliore società”.

Per ciò che concerne l’allenatore, sarà invece sfida a 3 tra: Maurizio Sarri, Simone Inzaghi e proprio Luciano Spalletti. Per entrambe le sfide, pare quasi scontato l’esito del vincitore, con la società partenopea e l’attuale c.t dell’Italia in netto vantaggio.

Inoltre, verrà premiato anche il miglior giovane della scorsa B e anche in questo caso, seppur meno deciso, l’azzurro sarà presente tra le candidature. Insieme a Fabbian e Turati, si giocherà il prestigioco premio Elia Caprile, ex portiere del Bari acquistato dal Napoli e girato in prestito all’Empoli.

Insomma, un gran galà dal sapore partenopeo. Di seguito, il post pubblicato dal profilo Instagram ufficiale dell’evento: