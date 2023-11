Napoli ballerino? Suggerimento a Mazzarri: cosa può succedere con l’Inter

Continua a creare qualche dubbio e scetticismo il reparto difensivo del Napoli, ancora non molto coeso. Si pensa ad una soluzione a sorpresa per il big match contro l’Inter.

Nonostante la buona vittoria ottenuta contro l’Atalanta, continua a destare qualche preoccupazione il reparto arretrato del Napoli. Difatti la difesa continua ad essere molto ballerina, e dunque a lasciare molte perplessità.

Mazzarri potrebbe pensare ad una mossa a sorpresa in vista del big match contro l’Inter.

Possibile cambio modulo per aggiustare le retroguardia: Mazzarri ci pensa

Contro l’Atalanta si è rivisto un Napoli agguerrito ed arrembante, che è riuscito a trovare la vittoria contro una delle squadre più ostiche del campionato. Purtroppo però ciò che desta ad oggi diverse preoccupazioni è il reparto difensivo, che continua ad essere molto ballerino e slegato. Per questo motivo si potrebbe pensare ad un clamoroso cambio modulo, per cercare di ovviare questo problema.

Difatti a lanciare questa indiscrezione è Antonio Corbo nel suo editoriale presente su Repubblica, che evidenziando i problemi del reparto difensivo del Napoli, propone la clamorosa idea di un cambio modulo. Approfittando del fatto che Mazzarri ha sempre optato per la difesa a tre nel corso della sua carriera, potrebbe studiare un cambio modulo permanente per gli azzurri. Il quotidiano propone un terzetto difensivo composto da Zanoli, Rrahmani e Ostigard, con Di Lorenzo e Natan avanzati come quinti offensivi nel centrocampo azzurro. In mezzo al campo spazio ad Anguissa, Lobotka e Zielinski, con il duo Osimhen-Kvaratskhelia a guidare l’attacco. Così facendo il Napoli passerebbe dall’attuale 4-3-3 al 3-5-2, che in fase difensiva diventerebbe un 5-3-2 con la scalata in difesa dei due quinti di centrocampo.

L’idea potrebbe già palesarsi in campo nel big match di domenica sera contro l’Inter, per provare a capire se con questo sistema di gioco la difesa diventi maggiormente solida e no scricchioli più come da inizio campionato a questa parte.