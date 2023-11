Esulta De Laurentiis, il Napoli è alle stelle: incassi record

Buone notizie per De Laurentiis, l’SSC Napoli sta volando, incassi record nell’ultimo anno per il club partenopeo: tutti i dettagli

La stagione conclusasi a giugno, può senz’alcun dubbio essere annoverata tra le annate che più di tutte hanno segnato la storia del Napoli. Il club di De Laurentiis è riuscito a riportare in città uno scudetto atteso da ben 33 anni, da quando a vincerlo fu Diego Armando Maradona. L’eco delle imprese di Di Lorenzo e Co., guidati dal tanto amato mister Spalletti, è arrivato in tutto il mondo. Tutti i partenopeo del globo hanno esultato dopo il pareggio dello Stadio Friuli, contro l’Udinese, e nei tanti giorni di festa successivi.

In tante città italiane, e non solo a Napoli, si è scesi in piazza fino a tarda notte. Attraverso l’utilizzo di maglie celebrative, festoni, bandiere e addobbi in tutta la città, i festeggiamenti si sono protratti per mesi. La gioia per la vittoria del tanto agognato scudetto ha permesso ad un’intera città di rifiorire, anche sotto il punto di vista economico. Un successo di tale portata ha, come prevedibile, portato guadagni record nelle casse del club, che con azioni di marketing ben mirate ha saputo sfruttare alla grande l’onda tricolore. A testimonianza di ciò ci sono i dati del bilancio.

Napoli, ecco il bilancio 2023: ricavi da record

Il portale Calcio e Finanza ha reso noto il bilancio d’esercizio del Napoli, chiuso il 30 giugno 2023. Il documento ha evidenziato un utile record di 79,7 milioni di euro, rispetto al rosso di 51,9 milioni fatto segnare al 30 giugno 2022. Un dato incredibile, che ci offre una visione chiara dell’impatto che ha avuto lo scudetto sull’economia del club.

Complessivamente, nella stagione 2022\23, il Napoli ha registrato 359,2 milioni di euro di ricavi, rispetto ai 175,9 milioni del 2021/22. Ad incidere particolarmente sono stati i diritti tv, pari a 160,9 milioni di euro. Fondamentale sotto questo aspetto il percorso in Champions League. Le plusvalenze da cessioni di giocatori invece sono fruttate 79,6 milioni di euro, mentre i ricavi derivanti dalle gare casalinghe ammontano a 37,9 milioni di euro.

La voce riguardante i costi è rimasta pressoché invariata rispetto al precedente documento, con un lieve aumento dai 241,1 milioni di euro del 2021/22 ai 242,5 milioni del 2022/23. Ad incidere sull’ammontare dei costi sono stati i salari e gli ammortamenti legati alla svalutazione dei calciatori.

Il risultato netto è stato positivo per 79,7 milioni di euro contro il rosso di 51,9 milioni del 2021/22. Si tratta dell’utile record per la gestione De Laurentiis, superando i 66,6 milioni del 2016/17. Anche il patrimonio netto è positivo ed ammonta a 143,5 milioni di euro. Infine, un quadro sulla situazione debiti: i debiti complessivi sono pari a 264,4 milioni di euro.