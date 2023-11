Allegri e Inzaghi puntano il Napoli: il messaggio in diretta accende la sfida

Allegri e Inzaghi sfideranno il Napoli nelle prossime due giornate di Serie A: i due tecnici accedono la sfida in diretta

Il Napoli ha concluso la tredicesima giornata di Serie A con una vittoria, utile quanto inaspettata contro l’Atalanta di Gasperini. La cura Mazzarri ha dato i primi effetti positivi, la squadra è parsa decisamente più compatta tra i reparti, solida e unita in difesa e cinica in attacco. A decidere la gara il solito Kvaratskhelia, che sta attraversando un momento di forma smagliante, ed Elmas, tornato ad esser decisivo dalla panchina. Il macedone ha sfruttato l’ottimo assist di Osimhen (in seguito all’errore di Carnesecchi), al ritorno dall’infortunio.

Gli azzurri hanno agganciato la quarta posizione in classifica, alle spalle del Milan terzo, che ha vinto in casa contro la Fiorentina. Ridotta anche la distanza dalla vetta. Solo sei i punti di distacco dalla Juventus seconda e otto dall’Inter prima. Le prime due della classe, questa sera, hanno dato vita al match più atteso della giornata. Il derby d’Italia si è concluso con un pareggio che, in sostanza, non scontenta nessuno. A decidere la gara i due bomber: Vlahovic prima e Lautaro poi. Queste, con ogni probabilità, visto l’andamento della prima parte di stagione, saranno le squadre che lotteranno per lo scudetto, ma le dichiarazioni di Allegri e Inzaghi offrono qualche indicazione in più.

Le dichiarazioni di Allegri e Inzaghi in diretta

Allegri si nasconde, senza nemmeno tirare in ballo lo scudetto. Alla domanda su quale sia l’obiettivo di questa stagione il tecnico bianconero ha risposto ai microfoni di DAZN: “È quello di entrare nei primi 3/4 posti. Oggi è stata una partita giusta e la squadra si è dimostrata matura, compatta. Purtroppo abbiamo preso un gol che potevamo evitare, ma il resto è andato bene“. Zona Champions che, arrivati a questo punto, sembra un obiettivo più che raggiungibile dalla Juventus.

Simone Inzaghi invece include nella lotta anche Milan e Napoli: “Non solo Juventus ed Inter anche Milan e Napoli sono costruite per la testa della classifica, ci sono varie squadre che possono farsi sotto”. Questo quanto dichiarato ai microfoni di DAZN.

Entrambe le contendenti al titolo, per continuare la corsa all’ambito trofeo dovranno superare il nuovo Napoli di Mazzarri. Lo farà prima l’Inter, al Maradona, poi la Juventus, che ospiterà gli azzurri a Torino. Contro l’Atalanta si è visto un ottimo Napoli, Inter e Juve potrebbero non avere la strada spianata sui loro rispettivi cammini.