“Terzo mondo”: l’attacco ignobile contro Napoli impazza sul web, è successo a Bergamo

In queste ore stanno circolando immagini vergognose direttamente dagli spalti del Gewiss Stadium, durante Atalanta-Napoli

Il giorno dopo Atalanta-Napoli la stampa nazionale ha analizzato la vittoria degli azzurri, per 1-2 (Kvaratskhelia 44′ (N), Lookman 53′ (A), Elmas 79′ (N)). In generale, tutti hanno sottolineato l’impatto positivo di Walter Mazzarri alla guida dei campioni d’Italia in carica.

Tuttavia, nella giornata odierna, sono spuntati dettagli ulteriori sulla partita. Stavolta però i protagonisti non sono i calciatori, ma i tifosi dell’Atalanta.

Striscione sfottò dei tifosi dell’Atalanta verso i napoletani

In queste ore sta facendo il giro del web una foto, che ritrae un tifoso bergamasco con in mano uno striscione con su scritto “3 mondo”. Con una grafica che riprende il terzo scudetto della storia del Napoli e un’accezione del tutto negativa verso la città partenopea e i suoi abitanti.

Nuovo episodio di discriminazione territoriale, che rimane dunque un problema da estirpare dagli stadi del nostro Paese. I rapporti tra le due tifoserie non sono certo idilliaci, basti pensare al divieto di trasferta predisposto ai tifosi azzurri, ma episodi come quello in questione non fanno che peggiorare la situazione.