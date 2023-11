Olivera, Di Lorenzo lo incoraggia sui social: il messaggio è stupendo

Olivera, l’appoggio della squadra attraverso il messaggio del suo capitano Giovanni Di Lorenzo: messaggio stupendo del terzino azzurro

Non poteva cominciare meglio il Mazzarri bis alla guida del Napoli. 1-2, gli azzurri hanno battuto la temibile Atalanta di Gasperini. Mattatori della sfida Kvaratskhelia, che ha aperto le danze con un colpo di testa, che si è insaccato alle spalle di Carnesecchi, ed Elmas. Il macedone, entrato alla grande dalla panchina, ha raccolto bene l’assist di Victor Osimhen, rientrato dall’infortunio. Un segnale positivo in vista di un vero e proprio tour de force, che aspetta gli azzurri nelle prossime gare.

Infortunio Olivera, il messaggio di Di Lorenzo sui social

L’unica nota negativa della gara è stata l’infortunio di Mathias Olivera. Al minuto 39 l’uruguaiano si è accasciato a terra dopo un brusco movimento del ginocchio. Sin da subito la situazione è parsa piuttosto grave. Non a caso è dovuta entrare la barella per trasportare Olivera fuori dal rettangolo di gioco.

Subito dopo la partita un primo responso, che non faceva presagire nulla di buono: trauma distorsivo al ginocchio sinistro. L’ombra di una possibile rottura del legamento crociato si è fatta sempre più avvolgente. Poi in giornata il verdetto definitivo: gli esami strumentali effettuati a Villa Stuart hanno evidenziato una una lesione di secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Si prospetta un lungo stop.

Non un infortunio semplice da superare, che certamente lo terrà fuori per le prossime fondamentali gare, innescando poi una vera e propria emergenza sulla corsia sinistra, vista anche l’assenza di Mario Rui. Non è mancato il supporto dei compagni di squadra, in un momento difficile per l’ex Getafe.

Sul suo profilo Instagram, l’uomo più rappresentativo, il capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo ha pubblicato una storia Instagram con un bel messaggio per Olivera: “Forza guerriero, ti aspettiamo”. Un messaggio di incoraggiamento, che evidenzia il clima disteso nello spogliatoio del Napoli.