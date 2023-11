L’ex azzurro non dimentica Napoli: il dettaglio non sfugge ai tifosi

L’ex azzurro non dimentica Napoli: la foto pubblicata sui suoi profili social ha un dettaglio che non sfugge ai tifosi partenopei.

Il Napoli ha ritrovato la vittoria nel secondo esordio di Walter Mazzarri sulla panchina azzurra. La partita contro l’Atalanta ha visto un Napoli con più grinta, intensità e voglia di portare a casa i tre punti. Caratteristiche sconosciute con Rudi Garcia. Ma ora quel Napoli piatto e senza anima sembra solo un lontano ricordo.

L’entusiasmo della piazza si era riacceso già nei giorni scorsi, grazie al ritorno di uno degli allenatori che ha scritto la storia recente del club. La vittoria ha aiutato a far ribollire di passione i tifosi, tornati a innamorarsi di quell’uomo toscano che dieci anni fa aveva salutato Napoli. Perché è risaputo, i napoletani sono passionali e non dimenticano mai chi è riuscito a lasciare solo bei ricordi.

Proprio per questo sono ancora ricordati calciatori come Marek Hamsik, Ezequiel Lavezzi, Edinson Cavani, José Callejon, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly e tanti altri. Ma anche calciatori di “secondo piano”, ovvero coloro che hanno vestito per poco la maglia azzurra senza scrivere pagine importanti del club, ricevono ancora tanto affetto. Ne è la dimostrazione Kevin Malcuit.

Malcuit fa impazzire i tifosi del Napoli

Il terzino destro francese è arrivato a Napoli nell’agosto del 2018, dopo esser stato acquistato dal Lille per 13 milioni di euro. Il club puntava molto su di lui e l’esordio con il Parma fece ben sperare i tifosi partenopei. Purtroppo, però, i suoi quattro anni in maglia azzurra (nel mezzo una parentesi in prestito alla Fiorentina) sono ricordati più per i frequenti infortuni che lo hanno tormentato: solo 48 le presenze, di cui 29 dal primo minuto.

Nonostante non sia stato uno dei punti fermi del Napoli, i tifosi sono rimasti particolarmente legati a un ragazzo che metteva sempre l’anima in campo. L’esempio è arrivato dai suoi profili social. Nei giorni scorsi Malcuit ha pubblicato una foto in palestra mentre si allena con indosso i pantaloncini del Napoli. I commenti sono stati invasi dai tifosi napoletani che non si sono fatti sfuggire il dettaglio.

Non è la prima volta però che Malcuit pubblica foto in cui si allena con abbigliamento del Napoli. Il difensore francese è infatti alla ricerca di una squadra dopo esser rimasto svincolato in seguito all’ultima esperienza con i turchi dell’Ankaragücü.