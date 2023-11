Atalanta Napoli, il gesto di Anguissa fa emozionare i tifosi – VIDEO

Durante Atalanta-Napoli, Frank Anguissa si è reso protagonista di un gesto che ha fatto emozionare i tifosi.

Una vittoria importante per la classifica e per il morale quella conquistata dal Napoli ieri sera al Gewiss Stadium contro l’Atalanta. Gli azzurri si sono imposti per 2-1 grazie alle reti di Khvicha Kvaratskhelia e Elijf Elmas.

Walter Mazzarri ha ricompattato la squadra e ha caricato l’ambiente con il suo arrivo. Gli azzurri, dopo non aver trovato feeling con Rudi Garcìa sembrano essersi stretti attorno al nuovo allenatore. Gli abbracci alla fine del match ne sono la dimostrazione.

Atalanta – Napoli, gesto da brividi di Anguissa

Il Napoli, grazie ai tre punti conquistati nella giornata di ieri hanno blindato il quarto posto in classifica.

Oltre agli abbracci al termine del match, c’è un altro gesto di un azzurro che non è passato inosservato. Si tratta di Frank Anguissa che nel corso del match si è reso protagonista di un gesto da brividi. Dopo una rimessa laterale conquistata dal Napoli, preso dalla foga agonistica ha scaraventato la palla lontano mentre era tra le mani del raccattapalle. Resosi conto di quanto accaduto, Anguissa è andato subito ad abbracciare il raccattapalle per chiedere scusa. Un gesto che sta facendo il giro del web e sta facendo emozionare i tifosi.

Di seguito il video: