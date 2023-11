Ancora uno stop per il Real: big in dubbio per il Napoli

Verso Real Madrid-Napoli, altro stop tra le fila dei Blancos, le dichiarazioni di Ancelotti fanno preoccupare i tifosi: cosa ha detto

Mercoledì andrà in scena il big match di Champions League, Real Madrid-Napoli, nella splendida cornice del Santiago Bernabeu. Sulla panchina del Napoli siederà, dopo l’esonero di Garcia, Walter Mazzarri, che è ritornato sulla panchina azzurra dopo ben dieci anni dall’ultima volta. Per lui, dopo l’insidiosa sfida all’Atalanta di Gasperini, subito un big match in Champions. Di sicuro il Napoli non si gioca la qualificazione al Bernabeu, la gara più importante è l’ultima, in casa, contro il Braga. Tuttavia, una buona prestazione in uno stadio dalla tale importanza può dare la spinta decisiva per il resto della stagione.

Real Madrid-Napoli, problemi per Ancelotti: un altro stop

I Blancos dovranno fare i conti con le assenze pesanti di Vinicius Jr, Courtois, Camavinga e Tchouameni. Oltre a quelle di Kepa, Militao e Arda Guler. In generale tutti non dovrebbero farcela in vista della prossima gara con il Napoli.

Discorso diverso invece, vista la titolarità di questa sera, nell’ultima di Liga contro il Cadice, per quanto riguarda Rodrygo, che dovrebbe essere al cento per cento recuperato. Anche Alaba, che invece si è seduto in panchina, dovrebbe farcela.

Tuttavia, al termine della gara contro il Cadice, Carlo Ancelotti ha annunciato un nuovo stop: si è fermato anche Luka Modric. “Modric ha un sovraccarico all’ischio, penso sia proprio questo”. Spiega il tecnico italiano. Si attendono aggiornamenti nelle prossime ore per capire se sarà convocabile, o meno, per il Napoli.