Duello Meret – Gollini: Mazzarri ha scelto di titolare contro l’Atalanta

Tra poche ore andrà in scesa il Mazzarri bis, con il riesordio del tecnico toscano sulla panchina azzurra al Gewiss Stadium.

Poche, pochissime ore e Walter Mazzarri riprenderà la propria avventura sulla panchina del Napoli, pronto a sfidare l’Atalanta di Gasperini in un vero e proprio scontro diretto per il quarto posto.

Una gara che dirà molto sull’impatto dell’ex Cagliari sulle menti dei giocatori, che avranno ovviamente bisogno di tempo per comprendere i nuovi dettami tattici, ma che potrebbero sentirsi rinvigoriti dalla scarica d’adrenalina derivante da questa nuova gestione tecnica.

Verso l’Atalanta, chi gioca in porta?

La formazione che scenderà in campo nel moderno Gewiss Stadium è pressochè fatta, se non fosse per alcuni dubbi che con ogni probabilità Mazzarri porterà con sé sino a pochi minuti dal fischio d’inizio.

Tra questi, c’è quello relativo alla titolarità del portiere. Alex Meret, si è infortunato nel pre gara con l’Empoli, uno stop che gli ha precluso anche la partecipazione alle gare di qualificazione per l’Europeo contro Macedonia del Nord e Ucraina.

L’infortunio non sembrava particolarmente grave, ma secondo gli esperti, avrebbe dovuto costringere l’ex SPAL a circa 30 giorni fuori dal rettangolo di gioco. Così non è stato, Meret è tornato a disposizione rapidamente ed è stato regolarmente convocato per stasera, candidandosi ad una maglia dal primo minuto.

Nonostante ciò, almeno secondo i colleghi de il Corriere dello Sport, almeno per questa sfida, sarà ancora Gollini a difendere i pali dei campioni d’Italia in carica. Una sfida emozionante per l’ex Tottenham, che proprio all’Atalanta ha scritto le pagine più importanti della propria carriera.