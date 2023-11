Atalanta-Napoli, sorpresa sugli spalti: presente Spalletti

C’è un ospite speciale sugli spalti del Gewiss Stadium: Luciano Spalletti. L’ex tecnico degli azzurri è presente a Bergamo per Atalanta-Napoli.

Il Gewiss Stadium di Bergamo ha accolto un ospite d’eccezione: Luciano Spalletti. L’ex allenatore dei partenopei, ora al timone della Nazionale italiana, si è presentato allo stadio per assistere al match di Serie A tra l’Atalanta di Gian Piero Gasperini e il Napoli di Walter Mazzarri, un evento che ha suscitato grande interesse tra i tifosi partenopei, data la sua storia legata al club azzurro.

Il Napoli di Mazzarri gioca sotto gli occhi dell’ex Spalletti

Mister Spalletti, protagonista di uno dei momenti più significativi nella storia recente del Napoli, con la vittoria dello Scudetto nella passata stagione, ha fatto un’apparizione sorprendente nelle tribune del Gewiss Stadium. La sua presenza ha riacceso i riflettori sulle gesta passate e sul legame speciale che lo unisce alla squadra partenopea.

Tuttavia, la presenza in Atalanta-Napoli dell’ex allenatore azzurro non è stata l’unica cosa che ha attirato l’attenzione. Un messaggio di grande importanza è stato condiviso da Spalletti tramite il suo profilo Instagram, un post che ha colto l’attenzione di molti, andando oltre il contesto calcistico.

Nel suo post, Spalletti ha condiviso una frase significativa: “Nulla e nessuno è così tanto indegno di un piccolo ‘uomo’ che ha bisogno d’essere arrogante e aggressivo di fronte a una donna”. Questo chiaro riferimento alla lotta contro la violenza sulle donne ha evidenziato il suo impegno e la sua sensibilità su un tema così importante.

La presenza di Spalletti al Gewiss Stadium non è stata solo un’occasione per assistere alla gara del suo vecchio Napoli, ma anche per trasmettere un messaggio forte e significativo sulla necessità di combattere la violenza contro le donne, un gesto che ha suscitato apprezzamento e dibattito all’interno della comunità calcistica e oltre.