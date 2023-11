Jesper Lindstrom dovrà averne per un po’ dopo l’infortunio patito con la sua Nazionale in questa terza sosta stagionale. A cercare di fare luce sulle sue condizioni è il professore Enrico Castellacci.

L’inizio dell’avventura di Jesper Lindstrom in maglia azzurra non è stato tra i più entusiasmanti. Pochi i minuti giocati sotto la gestione di Rudi Garcia, ma dopo l’esonero del francese e l’arrivo di Walter Mazzarri in azzurro la speranza è che l’ex Eintracht Francoforte possa rientrare stabilmente tra i calciatori in primo piano. D’altronde, l’investimento fatto dalla società partenopea per accaparrarsi in estate il calciatore danese è importante, motivo per cui la speranza di tifosi e dirigenza è che si tratti di un semplice periodo di adattamento.

Mazzarri, però, non potrà contare subito su di lui: in Nazionale, il numero 29 ha accusato un infortunio muscolare. A cercare di fare luce sulle condizioni del calciatore e il professore Enrico Castellacci, ex medico dell’Italia intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Lindstrom, le parole del professor Castellacci

Per quanto tempo resterà fuori Jesper Lindstrom? L’ex responsabile sanitario della Nazionale Italiana, Enrico Castellacci, ne ha parlato nel corso della sua intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli.

Ci vorranno dai 15 ai 20 giorni per vederlo recuperato, ma possono anche allungarsi fino addirittura a un mese. Ha accusato un infortunio veramente rata perché il muscolo tibiale posteriore è difficile che venga interessato.

In merito a un possibile coinvolgimento diretto della preparazione fisica adottata dallo staff dell’ex Napoli Rudi Garcia, Castellacci ha preferito glissare: “Non so dirvi se può essere dovuto alla metodologia di lavoro”, ha aggiunto.