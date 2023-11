Esulta Mazzarri, ottime notizie da Castel Volturno: recuperano tre azzurri

Importanti notizie arrivano da Castel Volturno. Hanno recuperato e saranno convocati per la sfida contro l’Atalanta

Tutto è pronto per il secondo atto di Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Gli azzurri sono in viaggio verso Bergamo dove tra poco più di 24 ore affronteranno l’Atalanta di Gian Piero Gasperini. Così come spiegato dettagliatamente dal tecnico livornese in conferenza stampa, quella contro la Dea sarà una sfida ostica.

La partita inaugurerà un calendario ricco di big match e scontri cruciali per la qualificazione agli ottavi di finale in Champions League.

Recuperano tre giocatori importanti

In vista della sfida di domani pomeriggio contro l’Atalanta, Walter Mazzarri può festeggiare in quanto tre giocatori fondamentali della squadra hanno recuperato dall’infortunio. Il Napoli si è allenato questa pomeriggio all’SSCN Konami Training Center di Castel Volturno. Meret, Zielinski e Osimhen hanno lavorato in gruppo e saranno della partita.

Il gruppo ha svolto anche un tipo lavoro tecnico-tattico terminato poi con una partitella finale. Ancora lavoro personalizzato per Mario Rui e Jesper Lindstrom, tornato acciaccato dal ritiro con la sua Danimarca.