Conte ancora accostato al Napoli: l’annuncio del tecnico spiazza tutti

Ancora deve iniziare l’era due di Walter Mazzarri, ma a Napoli già si parla di possibili nei tecnici in vista dell’estate.

Obiettivo ritrovarsi, come dichiarato dallo stesso Walter Mazzarri in questa sua prima conferenza stampa da allenatore del Napoli, il lavoro di cui il tecnico si dovrà rendere protagonista sarà soprattutto mentale, ancor prima che tecnico o tattico.

“Confermarsi dopo uno scudetto, per un gruppo non abituato a vincere può essere complicato, questo ho detto ai ragazzi fin da subito. Magari si arriva a ragionare con un pò di indolenza, mancanza di voglia di rincorrere l’avversario”, questo un estratto del concetto espresso dall’allenatore toscano, che è sembrato già pienamente dentro la realtà azzurra.

Mazzarri è consapevole di poter dare una scossa ad un gruppo che resta importante, “Il più forte mai allenato”, come ammesso dallo stesso tecnico, che grazie a questa opportunità fornitagli dal presidente De Laurentiis è consapevole di potersi rilanciare dopo annate complicate.

Panchina del Napoli, aggiornamenti su Conte

Con ogni probabilità, infatti, in estate ci sarà un nuovo avvicendamento sulla panchina degli attuali campioni d’Italia, con i vari: Italiano, Motta e Farioli papabili candidati.

Nonostante ciò, le clausole di rinnovo in caso di vittoria scudetto o raggiungimento di una semifinale di Champions, spingeranno con ogni probabilità Mazzarri a giocarsi il tutto per tutto, tentando di guadagnarsi una riconferma che avrebbe del clamoroso sul campo.

Secondo le ultime indiscrezioni, l’ex Cagliari almeno per il momento potrebbe però contare su un rivale in meno, tra l’altro, il nome più altisonante accostato alla panchina del club, quello corrispondente ad Antonio Conte. L’ex Inter e Tottenham, ha partecipato ad un evento presso l’UniSalento, dove gli è stato chiesto un pensiero in merito ad un possibile ritorno alla Juventus. Conte, si è così espresso:

“L’importante è che ci sia una condivisione di pensiero. I matrimoni si fanno sempre in due, certo puoi sognare di sposarti un’altra volta. Per il momento mi godo il tempo libero e la famiglia, il tutto continuando a studiare ed aggiornarmi per ampliare le mie conoscenze”.

Dichiarazioni che hanno “spiazzato” gli addetti ai lavori, soprattutto se rapportate a quelle rilasciate qualche settimana fa nel corso di Belve, in cui il pugliese non aveva nascosto i suoi apprezzamenti verso Napoli e Roma. Giusto specificarlo, ad oggi Conte resta fermo per sua esplicita volontà, ma in proiezione, con Allegri che sembra destinato a lasciare Torino, questa apertura potrebbe spalancare la strada ad un ritorno clamoroso.