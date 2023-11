Atalanta-Napoli, scelta a sorpresa del tecnico: è stato convocato

Mancano 24 ore alla sfida tra Atalanta e Napoli. Importanti i recuperi dagli infortuni da una parte e dall’altra

Sarà l’Atalanta la prima squadra che si metterà sul cammino di Walter Mazzarri e del suo Napoli. La sfida con i bergamaschi sarà anche la prima che darà il via ad calendario di cinque partite difficili che segnerà gran parte della stagione dei partenopei. Dopo la squadra di Gian Piero Gasperini, il Napoli dovrà affrontare Real Madrid, Inter, Juventus e Braga, tutte di fila. Questi scontri saranno decisivi sia ai fini del campionato in quanto si giocheranno scontri con le dirette concorrenti al titolo e sia per la qualificazione agli ottavi di Champions League.

Mazzarri, durante la sua prima conferenza stampa a Castel Volturno, è stato chiaro sugli obiettivi che la squadra si deve porre per questa stagione. Il tecnico di San Vincenzo livornese ha spiegato che prima di pensare a bissare il successo dello scudetto, bisogna ritornare alla costanza nelle vittorie e cambiare quel ritmo altalenante che invece ha contraddistinto gran parte della gestione Garcia. Bisognerà poi sopratutto sfatare il tabù dello Stadio Maradona. È da due mesi che il Napoli non vince una partita in casa. L’ultimo successo tra le mura amiche è datato al 27 settembre quando la squadra si è imposta per 4-1 sull’Udinese. Da quella partita poi soltanto sconfitte e pareggi nello stadio di Fuorigrotta.

L’Atalanta recupera un top in extremis

Terminati gli impegni con le Nazionali, gli azzurri sono in viaggio verso Bergamo. Tutto è pronto per l’esordio al quadrato di Walter Mazzarri che può festeggiare. Il Napoli infatti ha recuperato ben tre giocatori dai rispettivi infortuni. Prima della partenza in gruppo hanno lavorato Meret, Zielisnki ed Osimhen. I tre giocatori saranno a disposizione del neo allenatore per la sfida contro l’Atalanta. D’altro canto, così come Mazzarri, anche Gian Piero Gasperini può tirare un sospiro di sollievo.

Tanti recuperi anche tra le file dell’Atalanta. Il rientro più importante è quello dell’olandese Teun Koopmeiners che è stato in dubbio fino all’ultimo momento. Rientrato acciaccato dagli impegni in Nazionale, il centrocampista è riuscito a recuperare e sarà disponibile per la sfida contro gli azzurri. Confermati i recuperi anche di Holm, Kolasinac, Ruggeri e De Ketelaere. Sarà assente invece Toloi che sarà costretto a dare forfait per un infortunio rimediato prima della sosta. La sfida tra Atalanta e Napoli sarà molto importante ai fini della classifica. Agli azzurri serviranno tre punti per cercare di non perdere contatto con le prime della classe.