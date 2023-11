Anche i big accolgono Mazzarri: svelata la reazione del gruppo al suo arrivo

L’avvicendamento Garcia – Mazzarri è arrivato ormai al crash test, con l’Atalanta pronta a mettere a dura prova gli azzurri.

Ci siamo, la seconda era Mazzarri sta per iniziare. Domani sera, alle ore 18, i campioni d’Italia in carica, guidati dal nuovo tecnico, sfideranno l’Atalanta di Gasperini in un match decisivo per il quarto posto, attualmente occupato dai partenopei.

Impatto Mazzarri, il gruppo ha apprezzato il tecnico

Secondo le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, l’impatto del tecnico toscano sul gruppo sarebbe stato positivo, anche con i big, da poco rientrati dalle nazioinali, che si sono dimostrati fin da subito colpiti dall’ex Cagliari.

Di questo avviso, anche Francesco Modugno, giornalista per SKY Sport, da sempre molto vicino alle vicende del Napoli. Quest’ultimo, attraverso l’emittente TeleVomero, ha rilasciato queste dichiarazioni:

“La reazione all’arrivo di Mazzarri è stata positiva, c’era bisogno di un tecnico che potesse proporre un determinato tipo di gioco. C’era bisogndo di una persona che entrasse nella testa dei calciatori, qualcosa non andava e lui è stato bravo ad avvertirlo”.

Il giornalista campano, ha poi proseguito con un riferimento all’ormai ex Rudi Garcia, specificando che i partenopei, nonostante qualche frizione, non avevano mai fatto mancare il loro impegno e sostegno verso il francese: