Prima conferenza Mazzarri, svelata data e orario: cosa dirà il tecnico

Sabato alle 18:00 il Napoli tornerà in campo dopo la sosta delle Nazionali, e sfiderà a Bergamo l’Atalanta. Intanto spunta l’orario della prima conferenza stampa ufficiale della seconda avventura in azzurro di Walter Mazzarri.

La sconfitta rimediata dal Napoli contro l’Empoli è stata la goccia che ha fatto traboccare definitivamente il vaso, e che dunque ha portato all’esonero di Rudi Garcia. Approfittando della sosta delle Nazionali, De Laurentiis ha optato per il cambio di guida tecnica.

La panchina azzurra è stata affidata a Walter Mazzarri, che dunque sabato darà il via ufficiale alla sua seconda esperienza col Napoli. Tutto quello che c’è da sapere sulla prima conferenza stampa.

Prima conferenza di Mazzarri dal ritorno a Napoli

Da tempo ormai la posizione di Rudi Garcia era in bilico, con l’esonero sfiorato in più occasioni. A far crollare definitivamente le ultime resistenze dell’allenatore francese è stata la brutta sconfitta incassata contro l’Empoli al Maradona. Aurelio De Laurentiis ha deciso di non proseguire più il rapporto con Garcia – seppur lo abbia difeso in più riprese – e di optare per il cambio sulla panchina del Napoli.

Sono stati fatti vari nomi, ma stavolta il casting per la guida tecnica dei campioni d’Italia era ben più ristretto rispetto alle voci di oltre un mese fa. Il presidente del Napoli ha dovuto scegliere tra Igor Tudor e Walter Mazzarri. Nonostante il tecnico croato sembrava vicinissimo all’approdo in azzurro, c’è stato un improvviso cambio di rotta da parte di De Laurentiis. Dunque alla fine la panchina del Napoli è stata affidata per la seconda volta in carriera a Mazzarri, che ritorna a Napoli a dieci anni di distanza dalla separazione.

Data e orario della prima conferenza di Mazzarri

La scelta probabilmente è stata dettata dal fatto che in questo momento servisse un allenatore che già conosce alla perfezione l’ambiente e sia capace di dare una sterzata fin da subito. Però il battessimo di Mazzarri non sarà dei più semplici, visto che il suo Napoli affronterà l’Atalanta. Alla vigilia del match si terrà la prima conferenza ufficiale di Mazzarri dal suo ritorno a Napoli, visto che non è stato presentato. L’allenatore dei campioni d’Italia presenterà il match con l’Atalanta in conferenza stampa venerdì 23 novembre alle 15:30. Sarà l’occasione per la stampa di ascoltare le prime parole ufficiali di Mazzarri dal giorno del suo ritorno al Napoli. Ovviamente il tema centrale sarà focalizzato sulla partita, ma è lecito aspettarsi qualche domanda sul ritorno in azzurro a oltre dieci anni dal suo addio.