Lega Serie A contro la violenza sulle donne: accadrà in questo weekend

La Serie A ritorna questo weekend dopo la sosta delle Nazionali. La Lega ha deciso di attuare un’iniziativa importante per la 13ª giornata di Serie A, come avviene ormai da diversi anni.

La sosta delle Nazionali ha ovviamente fermato i campionati, per permettere di delineare definitivamente il quadro delle Nazioni qualificate ai prossimi Europei. Terminati questi impegni, la Serie A è pronta a ripartire col botto in questo weekend.

La Lega ha deciso anche di inserire un’iniziativa importante per questo turno di Serie A, soprattutto dopo i recenti fatti accaduti.

La Serie A attua l’iniziativa contro la violenza sulle donne

Da diversi anni ormai la Lega Serie A attua diverse iniziative nel corso della stagione calcistica. Durante il corso dell’annata sportiva, viene dedicato un turno di Serie A per un’iniziativa particolare. Ovviamente tra le più presenti c’è quella inerente alla ricerca contro il cancro, a cui la Lega Serie A tiene moltissimo.

Non è però l’unica iniziativa che viene dedicata nel corso della stagione calcistica. Un’altra iniziativa sarà attuata proprio nel corso dell’imminente turno di Serie A, ossia la 13ª giornata. Con un comunicato ufficiale la Lega Serie A ha reso noto che questa giornata sarà dedicata all’iniziativa contro la violenza sulle donne: “In occasione della 13ª Giornata di Campionato, i campi della Serie A TIM si colorano di rosso per promuovere la campagna di Lega Serie A e WeWorld e “gridare” ancora NO alla violenza sulle donne. Numerose le iniziative di sensibilizzazione promosse da Lega Serie A anche con il sostegno dei suoi Ambassador. Anche TIM supporterà la campagna personalizzando le sigle del massimo Campionato”.

Dunque confermata l’iniziativa contro la violenza sulle donne che ormai avviene da diverse stagioni in Serie A, e che risulta importante soprattutto in un momento delicato come questo dopo i recenti fatti accaduti.