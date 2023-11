ULTIM’ORA – Infortunio in Nazionale, tegola per il Napoli: c’è lesione

Prosegue la preparazione del Napoli, che sabato sfiderà l’Atalanta nel match d’esordio di Mazzarri sulla panchina azzurra. Per il tecnico azzurro non arrivano buone notizie, visto che c’è un nuovo infortunato.

Continua l’avvicinamento del Napoli verso la delicata sfida di campionato contro l’Atalanta, in cui gli azzurri sono chiamati a ripartire dopo la sconfitta contro l’Empoli. Il match rappresenta anche l’inizio della seconda avventura sulla panchina del Napoli per Mazzarri.

Per il tecnico però non arrivano buone notizie, visto che un azzurro si è aggiunto alla lista degli infortunati.

Infortunio per Lindstrom: le condizioni fisiche

Non c’è pace per il Napoli. In questa stagione i campioni d’Italia sono alle prese con molti infortuni, che purtroppo vanno ad inficiare sulla lunghezza dell’organico. In infermeria attualmente sono già presenti tre titolarissimi come Meret, Zielinski ed Osimhen. Nel report odierno diramato dal Napoli purtroppo si è aggiunto un altro azzurro alla lista degli infortunati.

Di seguito il comunicato del Napoli: “Jesper Lindstrom è stato visitato in seguito al trauma distorsivo riportato nell’ultima partita con la nazionale danese. Gli esami clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro. Il calciatore ha iniziato le terapie e lavoro personalizzato in palestra e piscina”. Dunque stavolta a essere vittima di un infortunio è l’esterno danese Lindstrom. L’azzurro ha rimediato il suo infortunio nell’ultimo impegno con la Danimarca, proprio come accaduto ad Osimhen nella scorsa sosta con la sua Nigeria.

Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo, ma i tempi di recupero dovrebbero essere intorno alle due-tre settimane visto che si tratta di una lesione. Dunque non inizia nel migliore dei modi l’avventura a Napoli di Mazzari, almeno dal punto di vista degli infortuni.