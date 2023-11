Denis a sorpresa: “Atalanta favorita sul Napoli”, poi l’elogio a Mazzarri

L’ex attaccante, intervistato dal quotidiano, si è paragonato ad un giocatore del Napoli per le sue caratteristiche

È stato parte di quel Napoli che tanto fece sognare i tifosi. Era uno dei primi Napoli di Mazzarri e tra le scelte che poteva fare per il suo attacco c’era anche German “El Tanque” Denis. L’attaccante argentino è stato intervistato dal quotidiano il Mattino ed in qualità di ex sia dei partenopei che dell’Atalanta, ha parlato della prossima sfida in cui le due squadre si incroceranno.

A Denis è stato chiesto un parere su Mazzarri, in quanto anche suo ex allenatore. “Walter è bravo nella gestione del gruppo – rivela Denis – Questa è sempre una grande dote e si rivela ancora più importante con giocatori di livello come quelli che il Napoli si ritrova ad avere nella rosa. Le sue idee ed il suo metodo possono dare tanto agli azzurri”.

“Mi rivedo in Simeone”

Intervistato da il Mattino, German Denis ha rivelato di rivedersi nel Cholito Simeone per caratteristiche e qualità tecniche. El tanque ha spiegato di vedere Simeone come membro molto importante per questa rosa e ha confessato che spererebbe di vederlo giocare più minuti in campo.

“Chi vince tra Atalanta e Napoli? Sarò onesto – rivela Denis – oggi vedo più avanti l’Atalanta. Sarà una partita difficile. La sosta non ha permesso a Mazzarri di allenare tutta la squadra, complici anche gli impegni con le Nazionali”. L’argentino ha quindi ribadito che sarà una trasferta ostica per i partenopei ma che potrebbero comunque risolverla grazie ai grandi nomi della squadra.