Da Bergamo caricano l’Atalanta: “Così possiamo fermare Kvaratskhelia”

Il giocatore dell’Atalanta si carica in vista del big match contro il nuovo Napoli di Mazzarri. A Bergamo sono convinti di una cosa

Terminati gli impegni con le rispettive nazionali, i giocatori del Napoli si sono ritrovati tutti a Castel Volturno e hanno iniziato a preparare la sfida con l’Atalanta. Dopo aver fatto le conoscenze del nuovo mister e del suo staff, Walter Mazzarri ha iniziato a trasmettere alla sua squadra le proprie idee di gioco.

Spetterà a Mazzarri risollevare le sorti in campionato degli azzurri e cercare di agguantare la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League. Il Napoli sarà impegnato sabato pomeriggio al Gewiss Stadium di Bergamo per la partita contro l’Atalanta. Sarà la prima sfida di un calendario ostico che molto farà capire sul futuro di questa squadra per la stagione.

Sead Kolasinac carica l’Atalanta

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Sead Kolasinac ha parlato della prossima sfida della sua squadra. Difensore bosniaco, è arrivato in Serie A durante questa estate di calciomercato. La sua esperienza sta risultando essere molto importante per il gioco di Gian Piero Gasperini. Kolasinac è ormai diventato un titolare fisso nella difesa a tre degli orobici. Di seguito alcune delle sue parole alla Gazzetta dello Sport.

“La partita con il Napoli può certamente rappresentare una svolta per la nostra stagione – spiega il bosniaco – ma come contro il Napoli, tante partite saranno decisive”. Kolasinac ha poi confessato che bisognerà fare molta attenzione al reparto offensivo dei partenopei in quanto dotato di tanti ottimi giocatori. “Come si ferma Kvara? Bella domanda – ha detto il difensore – bisogna difendere in maniera compatta, fare le giuste letture e non lasciargli tanti spazi perché sa come fare male. Se riusciamo a difendere insieme da squadra, farci gol sarà dura”.