Verso Atalanta-Napoli: idea a sorpresa di Mazzarri a centrocampo

Sabato riprenderà il campionato dopo la sosta delle Nazionali. Alle 18:00 il Napoli sfiderà l’Atalanta, con Mazzarri pronto a schierare la sua prima formazione titolare dal suo ritorno.

Walter Mazzarri si avvicina al suo secondo esordio sulla panchina del Napoli. Il neo allenatore azzurro è pronto per il big match contro l’Atalanta di Gasperini, che darà il via ad un tour de force spaventoso per gli azzurri.

Scopriamo le possibile scelte di Mazzarri per il match contro i bergamaschi in programma sabato al Gewiss Stadium.

Il primo Napoli della seconda era di Mazzarri: le ultime

La sosta delle Nazionali è ormai giunta al termine, ed ora dunque è tempo di ritornare in campo per i club. Per il Napoli praticamente inizierà un nuovo campionato, visto che la sosta ha portato al cambio di guida tecnica. I pessimi risultati ottenuti da Rudi Garcia hanno obbligato il presidente De Laurentiis all’esonero per il tecnico francese. Dopo alcuni casting, il presidente del Napoli ha deciso di affidare la panchina azzurra ad un allenatore che già conosce l’ambiente alla perfezione, ossia Walter Mazzarri.

Il neo allenatore del Napoli è già al lavoro da oltre una settimana al Konami Training Center, ma ancora non ha avuto il gruppo pienamente a disposizione. Le defezioni di giocatori importanti come Meret, Mario Rui, Zielinski ed Osimhen, oltre ai Nazionali assenti, non hanno permesso a Mazzarri di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Nonostante ciò il tecnico azzurro non si è fasciato la testa, ed ha cominciato a lavorare con i giocatori a disposizione. Nel corso di questa settimana di lavoro, Mazzarri ha iniziato a ragionare sull’undici da schierare dal 1′ minuto contro l’Atalanta.

Mazzarri arriva ancora con qualche dubbio, come quello inerente ad Anguissa, visto che ancora non è rientrato dal Camerun. Nonostante ciò, l’undici titolare è quasi praticamente definito per l’allenatore del Napoli. Come riporta Sky Sport, in porta ci sarà Gollini, con Di Lorenzo, Rrahmani, Natan e Olivera a completare la linea difensiva; a centrocampo spazio a Cajuste, Lobotka e Zielinski, mentre in attacco ci saranno Politano, Raspadori e Kvaratskhelia. Mazzarri dunque dovrebbe lanciare tra i titolari Cajuste, lasciando Anguissa in panchina. L’allenatore azzurro dovrebbe affidarsi anche a Zielinski, nonostante i recenti problemi accusati in Nazionale dal polacco. In attacco non si correrà alcun rischio eccessivo con Victor Osimhen, che probabilmente andrà al massimo in panchina, per poi tornare tra i titolari contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu.

Questa dunque la probabile formazione del Napoli contro l’Atalanta:

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Olivera; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri