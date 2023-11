“A vita al Napoli”, l’agente fa impazzire i tifosi

L’agente Mario Giuffredi ha svelato alcuni retroscena inediti e particolari sull’esperienza di un suo assistito al Napoli. L’agente ha poi parlato anche del futuro del suo assistito al Napoli, lanciando un chiaro messaggio.

Mario Giuffredi, come ben sappiamo, ha diversi suoi assistiti all’interno dell’organico del Napoli. Nel corso degli ultimi mesi, è arrivato il rinnovo per uno di loro, ossia il capitano azzurro Giovanni Di Lorenzo.

Nelle prossime settimane si attendono sviluppi per un suo assistito, che potrebbe restare a Napoli, dopo che fu addirittura ad un passo dall’addio.

Politano pensò di lasciare il Napoli: la rivelazione di Giuffredi

L’avventura al Napoli di Matteo Politano non iniziò nel migliore dei modi. L’esterno italiano era sempre relegato alla panchina, con Lozano che vi veniva preferito tra i titolari. Col tempo però l’azzurro è riuscito a ritagliarsi sempre più spazio, diventando uno dei punti fermi del Napoli ad oggi.

A causa però del poco minutaggio, Politano meditò l’addio, come svelato da Giuffredi a TuttoMercatoWeb: “Aveva avuto un primo anno con Spalletti non eccellente nei rapporti, voleva andare via. Poteva andare al Valencia da Gattuso. Quando mi sono accorto che la situazione poteva cambiare gli ho fatto capire che la strada migliore fosse rimanere in azzurro”. Dunque l’esterno italiano fu davvero vicinissimo a lasciare il Napoli, ma Giuffredi riuscì a fargli cambiare idea, e ad oggi possiamo dire che ha avuto ragione.

Adesso il futuro di Politano è in bilico, visto che a giugno 2025 scadrà il suo contratto, ma il Napoli ha dimostrato di voler prolungare la permanenza in azzurro dell’esterno. Giuffredi si è espresso sull’argomento, aprendo le porte al dialogo col club: “Affronteremo spero a breve l’argomento nell’interesse del ragazzo e del Napoli. Matteo vuole ripercorrere la strada di Di Lorenzo rimanendo in azzurro molto a lungo”. Politano è pronto a sposare per ancora diversi anni la causa Napoli, e quindi non resta altro che trovare l’accordo per il rinnovo. Già nelle prossime settimane potrebbero esserci degli sviluppi in tal senso, in modo da legare Politano al Napoli ancora per diverse stagioni.

Per il Napoli sarebbe fondamentale confermare Politano in rosa per le prossime stagioni, visto che l’esterno italiano può essere fondamentale grazie alle sue qualità, ma anche per altri aspetti. Difatti l’azzurro potrebbe aiutare Lindstrom nell’adattamento all’interno della squadra, permettendogli di inserirsi gradualmente e senza alcuna particolare pressione. Dunque non resta altro che attendere novità sul futuro di Matteo Politano al Napoli.