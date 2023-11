Notizia a sorpresa dall’allenamento: il grande ex torna a Napoli

Questa mattina il Napoli si è allenato al Konami Training Center in vista del match con l’Atalanta. Al centro d’allenamento c’è stata anche una visita inaspettata.

Prosegue la preparazione degli uomini di Walter Mazzarri per il big match di sabato contro l’Atalanta. In giornata il nuovo tecnico azzurro ha ritrovato alcuni Nazionali, con cui ha avuto il suo primo contatto.

Al centro d’allenamento di Castel Volturno c’è stata anche la visita di un ex azzurro, che ha assistito all’allenamento dei suoi ex compagni di squadra.

Visita a sorpresa di Lorenzo Insigne a Castel Volturno

Da alcuni giorni Lorenzo Insigne ha fatto ritorno a Napoli, per trascorrere nella sua città l’off season dell’MLS, terminata qualche settimana fa. La stagione di Insigne non è stata delle migliori, con l’ex Napoli spesso fuori a causa di alcuni infortuni. Ad alimentare i problemi sono stati gli screzi con la tifoseria, che l’ha preso di mira mentre era sugli spalti, suscitando l’ira dell’italiano. Come se non bastasse il suo Toronto ha chiuso la stagione in ultima posizione, a testimonianza della brutta stagione avuta dalla squadra e dallo stesso Insigne.

Per lasciarsi alle spalle questa stagione più che negativa, Insigne ha deciso di fare ritorno a Napoli, dove fino a due anni fa era il capitano degli azzurri e l’idolo della piazza. Purtroppo le strade di Insigne e del Napoli si sono separate nell’estate del 2022, quando il capitano azzurro non riuscì a trovare l’accordo per il rinnovo del suo contratto con Aurelio De Laurentiis. Insigne ricevette diverse proposte anche da squadre italiane, ma decise di trasferirsi al Toronto per non tradire il Napoli. Probabilmente il rimpianto più grande di Insigne rimarrà non aver vinto lo scudetto con gli azzurri, arrivato proprio nell’anno del suo addio.

Approfittando del tempo libero da trascorrere a Napoli, Insigne ha fatto visita ai suoi ex compagni al Konami Training Center, come annunciato nel report dal club: “Questa mattina graditissima visita di Lorenzo Insigne che ha salutato la squadra e l’intero staff tecnico rivolgendo un sentito in bocca al lupo per il prosieguo della stagione”. Ancora una volta l’ex Napoli ha dimostrato il suo amore verso la squadra, facendo una visita a sorpresa al centro d’allenamento. Con molta probabilità il sogno di Lorenzo Insigne è quello di ritornare a giocare in Italia, ed ovviamente farlo con la maglia del Napoli. Chissà se un giorno ci sarà l’opportunità per Insigne di tornare al Napoli, per poter chiudere la sua carriera con la maglia del club che tanto ama.