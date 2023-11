Napoli, il report da Castel Volturno: la notizia su Osimhen

Il Napoli sabato alle 18:00 affronterà al Gewiss Stadium l’Atalanta, nel match che sancirà il secondo esordio di Mazzarri. Il tecnico è alle prese con diverse defezioni, ma arrivano novità importanti sul fronte Osimhen.

Terminata la sosta delle Nazionali, riprenderà il via il campionato. Il Napoli è pronto a ripartire dopo la brutta sconfitta rimediata contro l’Empoli, che è costata la panchina a Rudi Garcia.

A sedere sulla panchina dei Campioni d’Italia sarà Walter Mazzarri, che spera di recuperare per il match Victor Osimhen.

Le ultime sulle condizioni di Osimhen

Ormai è oltre un mese che Victor Osimhen è fermo ai box, a causa dell’infortunio rimediato con la Nigeria nella precedente sosta delle Nazionali. L’attaccante nigeriano è rientrato a Napoli da due settimane, dopo il periodo trascorso nel suo paese, per continuare il suo percorso di recupero.

La sosta ha sicuramente aiutato l’attaccante nigeriano a recuperare dall’infortunio con cautela, visto che la squadra non era impegnata in nessun match. Negli ultimi allenamenti si sono verificati dei netti miglioramenti sulle condizioni fisiche di Osimhen. Questi miglioramenti sono stati confermati anche dal Napoli nel report dell’allenamento odierno: “Osimhen, Meret e Zielinski hanno svolto una prima parte di lavoro in gruppo e successivamente allenamento individuale in palestra”. Segnale che il recupero del nigeriano prosegue nel migliore dei modi, e quindi presto potrebbero arrivare sviluppi interessanti.

Nel report viene poi spiegato il lavoro svolto in giornata dalla squadra, con Mazzarri che ritrova anche altri Nazionali: “Il Napoli si è allenato questa mattina all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match di Bergamo contro l’Atalanta in programma sabato alle ore 18 per la 13esima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo ha svolto seduta tecnico tattica e partitina a campo ridotto. Sono rientrati dagli impegni con le Nazionali: Olivera, Raspadori, Di Lorenzo, Elmas e Politano, che hanno svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato in campo”.

Dunque giornata importante al Konami Training Center, dove Mazzarri ha potuto avere a disposizione anche gli altri azzurri che finora erano impegnati con le rispettive Nazionali. Ospite dell’allenamento anche Lorenzo Insigne, il quale ha voluto dare il suo in bocca al lupo alla squadra per il proseguo della stagione.