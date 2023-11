De Laurentiis operato a Villa Stuart: le condizioni del patron

L’ultimo comunicato ad opera della SSC Napoli ha notevolmente sconvolto i tifosi. L’annuncio a sorpresa del club azzurro.

Manca sempre meno al ritorno in campo del Napoli in Serie A, con la prima sfida post-sosta attesa come non mai all’ombra del Vesuvio. I tifosi partenopei sono infatti più che curiosi di vedere all’opera il rientrante Walter Mazzarri, eletto nuovo allenatore della squadra dopo circa 10 anni dalla propria ultima esperienza in azzurro. Quel che sarà l’approccio del toscano in questa nuova sfida sarà infatti tutto da scoprire, con le mura del Gewiss Stadium e la sfida contro l’Atalanta che potrebbero cominciare a fornire le prime risposte.

Risposte che appunto saranno in grado di etichettare già dai primi passi come giusta o sbagliata tale scelta da parte di Aurelio De Laurentiis, che ha deciso di ripiegare sull’ex Mazzarri in favore di Garcia nonostante tutto paresse fatto con Igor Tudor. Il presidente del Napoli è però tornato a far parlare di se nella giornata di quest’oggi ed in particolare nelle quiete ore serali, sconvolte totalmente dal comunicato ad opera del club. La notizia ha sorpreso di gran lunga i tifosi azzurri all’ascolto. Secondo quanto raccontato dalla SSC Napoli infatti, il patron sarebbe stato operato quest’oggi in quel di Villa Stuart. Arrivano quindi aggiornamenti sulle condizioni di ADL

De Laurentiis operato, cosa è successo al presidente del Napoli

Alquanto sorprendente quanto comunicato dal Napoli pochi minuti fa. In particolare infatti, il club azzurro ha emanato poche righe di testo nella quale è stata annunciata un’operazione subita quest’oggi dal presidente Aurelio De Laurentiis. In particolare, il tutto si sarebbe svolto tra le mura dell’ormai conosciuta Villa Stuart, con la ricostruzione degli avvenimenti divenuta pubblica proprio grazie alla società partenopea.

Secondo quanto raccontato dalla SSC Napoli infatti, De Laurentiis avrebbe oggi subito un’intervento chirurgico al menisco mediale del ginocchio destro. Le cause di tale operazione non sono ancora note al pubblico, al contrario invece delle attuali condizioni di saluta del patron. Sempre attingendo dal comunicato partenopeo infatti, veniamo infatti a conoscenza dell’arrivo in clinica del presidente alle ore 16, con quest’ultimo poi dimesso alle ore 20. L’intervento è dunque andato a buon fine, ma non sono noti ulteriori dettagli. Di seguito, il comunicato testuale ad opera della SSC Napoli: