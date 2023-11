Ultim’ora, la decisione ufficiale per Atalanta-Napoli: la notizia non farà piacere ai tifosi

Arriva una batosta per i tifosi del Napoli. La notizia riguarda la partita contro l’Atalanta per il prossimo turno di campionato

Gli azzurri si apprestano alla preparazione per l’importante sfida che li attenderà alla ripresa del campionato. Terminati quasi tutti i rispettivi impegni con le nazionali, il Napoli si sta pian piano ricompattando a Castel Volturno per iniziare ad entrare negli schemi del nuovo allenatore Walter Mazzarri.

I partenopei saranno impegnati il prossimo sabato nel big match contro l’Atalanta, a Bergamo. Dopo la brutta sconfitta rimediata al Maradona contro l’Empoli, al Napoli toccherà vincere contro gli orobici per riposizionarsi sulla retta via della careggiata che porta al sogno tricolore, per il secondo anno di fila.

Niente stadio per i napoletani

È degli ultimi minuti la notizia arrivata direttamente tramite una nota pubblicata dalla Società sul proprio sito web. Sarà infatti vietata la trasferta al Gewiss Stadium di Bergamo per tutti i tifosi del Napoli residenti in Campania. Una brutta notizia questa per i sostenitori azzurri che sarebbero voluti essere presenti per dar supporto al primo Napoli di Mazzarri.

Per i restanti tifosi, non residenti in Campania, le modalità di acquisto dei tagliandi saranno invece le seguenti: disponibilità dei biglietti da mercoledì 22 dalle ore 19 alle ore 24 di venerdì 24 novembre, per tutti i titolari di fidelity card SSC Napoli. Il prezzo dei ticket per il settore ospiti costerà 32 euro e non sarà consentito il cambio del nominativo.