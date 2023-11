Rinnovo Kvaratskhelia, accelerata decisiva: cifre e durata del contratto

Napoli al lavoro per chiudere la trattativa con Kvaratskhelia: il quotidiano svela durata e nuovo ingaggio del georgiano: i dettagli

Ci sono passi in avanti per quanto riguarda il rinnovo di Kvaratskhelia. Dopo aver sistemato la situazione panchina, con Mazzarri che ha ripreso in mano la panchina del Napoli, dopo dieci anni dall’ultima volta, a discapito di Rudi Garcia, De Laurentiis può finalmente concentrarsi sulle trattative legate ai rinnovi contrattuali. Tra i calciatori che richiedono un adeguamento dell’ingaggio c’è anche Khvicha Kvaratskhelia, premiato come miglior giocatore dello scorso campionato di Serie A.

Rinnovo Kvaratskhelia, cifre e durata dell’accordo

Già nella giornata di ieri, l’agente del georgiano Mamuka Jugeli ha fatto sapere, ai microfoni della trasmissione georgiana Sport Imedi, che i rapporti con De Laurentiis sono molto buoni e i presupposti per intavolare la trattativa ci sono tutti. “È una bravissima persona, ci ha fatto tante cose buone, mantiene tutto ciò che promette. È un uomo di parola, Khvicha avrà sicuramente ciò che si merita nel prossimo futuro. È chiaro che è un giocatore di altissimo livello e merita di più, riceverà di più in futuro prossimo”, queste le sue parole.

Sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si legge inoltre che, si andrebbe verso una revisione dell’attuale contratto. Ad oggi l’esterno azzurra percepisce 1,3 milioni di euro l’anno. Nel nuovo contratto, con ogni probabilità con scadenza fino al 2028 opzione fino al 2029, l’ingaggio dovrebbe essere raddoppiato.