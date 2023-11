Mazzarri cambia il Napoli: fa fuori completamente Garcia

Il nuovo mister del Napoli studia un nuovo piano tattico, che cancellerebbe totalmente il lavoro della precedente gestione Garcia

La pausa Nazionali in corso, che oramai è alle battute finali, ha regalato alla stagione del Napoli un colpo di scena che nessuno si sarebbe aspettato. I risultati della prima parte di stagione e, sopratutto, il gioco messo in mostra da Garcia non ha mai accontentato tifosi e presidente, che ha quindi approfittato della sosta per estrometterlo dall’incarico. Subito dopo l’esonero del tecnico francese si pensava potesse sedersi sulla panchina del Napoli Igor Tudor, ma le richieste contrattuali del tecnico croato non sono piaciute a De Laurentiis.

Quindi, colpo di scena. Torna Mazzarri in panchina, dieci anni dopo dall’ultima esperienza in azzurro. Il tecnico ex Inter e Watford ha accettato un contratto di sette mesi, fino a fine stagione. Ora toccherà a lui traghettare i campioni d’Italia fino alla fine della stagione. Tipicamente fan del 352, Mazzarri ha fatto sapere al patron azzurro di poter utilizzare anche un 433, più congeniale alle caratteristiche dei calciatori presenti in rosa e usato spesso anche da Garcia. Tuttavia, nelle ultime ore è sbucata una nuova possibilità: Mazzarri sta studiando un nuovo piano tattico per il suo Napoli bis.

Mazzarri si rinnova, non solo 433: il mister azzurro studia una nuova soluzione tattica

Tra le ipotesi al vaglio infatti, scrive La Repubblica sulle colonne dell’edizione odierna, c’è anche il 4231. Una variazione del modulo di gioco, attuabile già contro l’Atalanta. Una soluzione da rodare al più presto però, poiché il Napoli è atteso da una serie di gare piuttosto complicata. In ordine: Atlanta in trasferta, Real Madrid al Bernabeu, Inter in casa, Juventus in trasferta e l’ultima di Champions League, al Maradona, contro il Braga.

Mazzarri si gioca gran parte della stagione nelle prossime gare, sopratutto per quanto riguarda il passaggio agli ottavi di finale della massima competizione europea.

I calciatori che potrebbero beneficiarne della variazione di modulo, spiega il quotidiano, sono principalmente due: Lindstrom e Raspadori. Entrambi hanno le caratteristiche giuste per poter performare al meglio alle spalle della punta (Osimhen o Simeone).

Una soluzione che potrebbe esser congeniale a far “rinascere” l’esterno danese, concedendogli più spazio, dato che ha trovato più di qualche difficoltà nei primi mesi in Italia, sopratutto a causa del feeling mai sbocciato con Garcia. Raspadori invece. anche in Nazionale, ha dimostrato di poter fare la differenza in tutti i ruoli dell’attacco, quasi indifferentemente.