Infortunio Osimhen, cambiamo i tempi di recupero effettivi

Aggiornamento sulle condizioni di Osimhen, il nigeriano è alle prese con il recupero dall’infortunio rimediato con la Nigeria

La pausa Nazionali in corso, che però si sta avviando verso la conclusione, è servita al Napoli per recuperare le forze in vista di un periodo nel quale gli azzurri affronteranno, in serie, cinque gare fondamentali per il prosieguo della stagione. A partire dalla prossima, in trasferta contro l’Atalanta al Gewiss Stadium, poi il Real Madrid al Berneabeu, l’Inter al Maradona, la Juventus in trasferta e infine il Braga in casa, nell’ultima sfida del girone di Champions League. Walter Mazzarri, sostanzialmente, si gioca gran parte della stagione nelle primissime gare alla guida del Napoli.

In vista di una serie di partite dal tale coefficiente di difficoltà, l’allenatore toscano ha bisogno di tutta la rosa al meglio. La sosta è stata utile per recuperare qualcuno dai vari infortuni, ma come sempre la pausa Nazionali non regala belle sorprese. Basti pensare agli stop di Zielinski o Lindstrom. Altra grana per Mazzarri, che però potrebbe recuperare Victor Osimhen. Il nigeriano, ancora ai box a causa della lesione di medio grado al bicipite della gamba destra rimediata in Nazionale, durante la scorsa sosta, sta lavorando per essere al 100% in vista della trasferta di Bergamo, tuttavia l’annuncio del quotidiano cambia i tempi di recupero previsti.

Osimhen out contro l’Atalanta? Le ultime sulle condizioni del nigeriano

Sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, si è approfondita la situazione Osimhen, con un focus riguardo i tempi di recupero dall’infortunio. Stando a quanto riportato dal quotidiano, le possibilità che il bomber azzurro possa partire sabato alla volta di Bergamo sono alte, se consideriamo anche il fatto che già nella giornata di ieri si è allenato in campo, continuando però a svolgere un lavoro personalizzato. In molti si aspettavano di vederlo già titolare alla prima di Mazzarri in panchina, tuttavia la Rosea spiega che a Bergamo potrebbe inizialmente finire in panchina, mentre è pronta per lui una maglia da titolare a Madrid.

Un recupero importante per Mazzarri, che potrà contare sul suo bomber per il complesso filotto di gare che aspetta il Napoli. Ovviamente nei prossimi giorni sarà valutato nuovamente dal mister e da tutto il suo staff tecnico, per non rischiare un rientro forzato, che possa poi portare ad una ricaduta. Eventualità che il Napoli vuole assolutamente escludere. Dunque, in vista di Atalanta-Napoli potrebbe esserci nuovamente spazio per Raspadori, che ha fatto molto bene in Nazionale, o Simeone.