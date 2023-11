Cheddira: “Ritorno a Napoli? Il mio obiettivo è un altro”, poi la sentenza sullo Scudetto

Il giocatore, di proprietà del Napoli, è stato intervistato durante il Gran Galà del Calcio, tenutosi a Salerno.

Presso la lussuosa location di Saint Joseph Resort, a Salero, questa sera si è tenuto il Gran Galà del Calcio, evento dove vengono premiati i calciatori italiani che nella stagione 2022-2023 si sono contraddistinti sia dal punto di vista sportivo sia da quello umano/sociale. L’evento arriva alla sua tredicesima edizione e ha l’onore di ospitare numerosi addetti ai lavori. Durante la manifestazione, vengono riconosciuti premi anche alla Serie B e al campionato di Serie A femminile.

Nella cornice di Salerno, presenti numerosi calciatori e personaggi del mondo sportivo, che hanno avuto l’opportunità di partecipare anche ad una cena benefica. Al Gran Galà era presente anche Walid Cheddira, attaccante di proprietà del Napoli ma in prestito al Frosinone, con il quale ha trovato il suo primo gol in Serie A.

L’attaccante marocchino, classe ’98, è passato al Napoli nella scorsa sessione estiva di mercato, venendo acquistato dal Bari. La società partenopea ha deciso di girarlo in prestito ai Ciociari, consapevoli del fatto che avrebbe trovato poco spazio al Napoli. Durante l’evento, Cheddira è stato intervistato; queste le sue parole sul futuro della sua carriera:

Tornare al Napoli? Il mio obiettivo è pensare al Frosinone, giocare per questa squadra. Per il resto non penso a niente.