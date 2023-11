Ben quattro giocatori del Napoli, è successo oggi: la notizia fa felice Mazzarri

Alcuni azzurri sono di rientro dagli impegni con le rispettive Nazionali, anche per loro ci sarà il primo approccio al nuovo allenatore

Nuovo mister e nuovi metodi di allenamento. Terminati gli impegni con le Nazionali, alcuni tra gli azzurri sono rientrati in città e questa mattina hanno svolto la prima sessione d’allenamento a Castel Volturno. Il Napoli sta preparando l’importante e delicata sfida di Bergamo contro l’Atalanta.

Sarà un big match a tutti gli effetti e dopo la pesante sconfitta casalinga contro l’Empoli, al Napoli servirà fare un risultato positivo. Toccherà al nuovo mister Walter Mazzarri risollevare le sorti di una squadra. Sotto la guida di Rudi Garcia, Il Napoli sembrava aver perso quell’identità di gioco e quella brillantezza che invece caratterizzavano le partite della scorsa stagione e che l’hanno portato agilmente al successo.

Nuove conoscenze a Castel Volturno

Al Konami Sports Center di Castel Volturno questa mattina c’erano quattro nuovi volti per Walter Mazzarri. Sul campo di allenamento si sono presentati infatti Kvaratskhelia, Lobotka, Cajuste ed Ostigard che hanno concluso i propri impegni in Nazionale.

Tutti e quattro i calciatori hanno svolto una seduta di scarico dalla fatica delle partite giocate in queste ultime settimane e già da domani saranno pronti per preparare a tutti gli effetti il big match contro l’Atalanta di Gasperini. Dal report di allenamento, pubblicato ufficialmente attraverso il sito web societario, si leggono novità anche per il rientro di Osimhen. Il nigeriano sta smaltendo giorno dopo giorno il suo infortunio, oggi ha svolto ancora sedute personalizzate in palestra e sul campo. Si punta ad una convocazione proprio per la partita contro l’Atalanta.