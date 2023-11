Zielinski, il nuovo aggiornamento sulle condizioni fa preoccupare Mazzarri

Grande apprensione, ieri, per le condizioni di Piotr Zielinski: alla fine, quella di cui soffre il polacco non è altro che una tonsillite. Arriva l’aggiornamento in vista della sfida contro l’Atalanta.

Sospiro di sollievo in casa Napoli dopo lo spavento iniziale sulle condizioni di Piotr Zielinski. Quest’ultimo, out negli ultimi impegni con la sua Polonia, soffre una tonsillite, anche se inizialmente il comunicato della Federazione in questione aveva fatto pensare al peggio, citando nella nota la parola “angina”. Lo stesso Napoli, nella giornata di ieri, ha fatto sapere che si tratta di una semplice tonsillite, che ha debilitato il numero 20 fino al punto da non essere disponibile per la sua Nazionale.

Ma contro l’Atalanta ci sarà? Arrivano aggiornamenti a tal riguardo, con Walter Mazzarri e lo staff sanitario del club azzurro che seguono con attenzione l’evolversi della vicenda.

Condizioni Zielinski, le ultime in vista dell’Atalanta

La tonsillite sofferta da Piotr Zielinski potrebbe rappresentare un problema in vista della prossima sfida di campionato tra l’Atalanta e il Napoli. A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui la sua presenza nel match del Gewiss Stadium è in dubbio.

Secondo quanto riportato dal quotidiano appena citato, previsioni dettagliate non sono ancora arrivate, con la situazione che dovrà essere valutata in prima persona dal dottor Raffaele Canonico. La speranza di Mazzarri, ovviamente, è quella di poter contare sul numero 20 azzurro in un match così importante ma, intanto, c’è da considerare il rischio stop.