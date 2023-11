Verso Atalanta-Napoli, Osimhen ci sarà? Novità da Castel Volturno

Il grande interrogativo in vista della delicata sfida contro l’Atalanta per il Napoli di Walter Mazzarri riguarda le condizioni di Victor Osimhen: arrivano aggiornamenti sull’attaccante nigeriano.

Il Napoli attende con ansia il ritorno in campo di Victor Osimhen. Assente per tutto il mese precedente dopo il problema muscolare accusato in Nazionale, il nigeriano sta compiendo piccoli e costanti passi in avanti per il suo recupero totale. Lo attende anche Walter Mazzarri, che ha avuto modo di parlare con il bomber azzurro, raccogliendone feedback a quanto pare positivi.

Ma il numero 9 sarà presente nel match contro l’Atalanta? Dal Konami Training Center di Castel Volturno, quartier generale del Napoli, arrivano novità a tal riguardo.

Recupero Osimhen: le ultime

Victor Osimhen mette nel mirino il prossimo mini ciclo di fuoco (contro Atalanta, Real Madrid, Inter e Juventus, ndr) per tornare in campo dopo l’infortunio patito nella scorsa sosta per le Nazionali.

A fare il punto della situazione è l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, secondo cui i prossimi allenamenti saranno decisivi per capire se il nigeriano sarà disponibile o meno per il match contro l’Atalanta. In ogni caso, il recupero sembra procedere per il meglio, con il calciatore che sta rispondendo positivamente.