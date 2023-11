L’agente apre al rinnovo del titolarissimo: “Vuole finire la sua carriera al Napoli”

Buone notizie per il Napoli, le dichiarazioni in diretta dell’agente fanno ben sperare riguardo il prolungamento di contratto dell’attaccante

L’addio di Garcia ha portato una boccata d’aria fresca in casa Napoli. Con Mazzarri il presidente De Laurentiis ha optato per un’iniezione di fiducia immediata, quanto efficace. A differenza degli ultimi tempi, in cui il patron presenziava agli allenamenti presieduti da Rudi Garcia, stavolta invece fiducia totale a Walter Mazzarri, che ha preso totalmente in mano lo spogliatoio. Una decisione che permetterà al patron azzurro di concentrarsi su altro, come ad esempio dare priorità ai rinnovi. Tanti i giocatori in scadenza nel 2024 e 2025, l’agenda di ADL è certamente stracolma di impegni.

Mario Giuffredi spinge per il rinnovo del suo assistito: “De Laurentiis ci ha dato la disponibilità”

Tra i contratti in scadenza nel 2025 c’è anche quello di Matteo Politano, protagonista di una prima parte di stagione straordinaria, forse la migliore della sua carriera. A questo punto il suo rinnovo è divenuto una priorità, anche per evitare l’assalto di altri club la prossima estate.

Ad esprimersi sulla trattativa ci ha pensato Mario Giuffredi, agente dell’esterno italiano, in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito un estratto delle sue dichiarazioni:

“Rinnovo di Politano? Vuole finire la sua carriera a Napoli, il presidente ci ha sempre dato la sua disponibilità”

Parole che certamente fanno ben sperare, è possibile che nei prossimi mesi venga intavolata una trattativa per il prolungamento dell’accordo contrattuale. Con la disponibilità del presidente poi è tutto più agevole.