Italia agli Europei, Spalletti emozionato: “Adesso viene il bello”

Ufficiale, l’Italia del neo commissario tecnico Luciano Spalletti da stasera è qualificata agli Europei 2024.

Una gara dura, sofferta, ma che alla fine, complice lo 0 a 0 maturato in Germania, consegna la qualificazione agli Europei 2024 a Luciano Spalletti e i suoi ragazzi. 90 minuti intensi quelli vissuti dai 4 volte campioni del mondo, in grado di fare la partita per gran parte del match producendo una elevata mole di occasioni non concretizzatesi.

Il pareggio ha quindi dato man forte agli ucraini, che nella fase finale hanno alzato il livello agonistico, improntato lo spartito della gara sul piano fisico, meno incline alle caratteristiche degli azzurri. Nonostante ciò, anche in virtù di un rigore ingiustamente non concesso all’Ucraina, l’Italia è riuscita a staccare un pass complessivamente meritato.

Spalletti emozionato, ora i sorteggi

Uno Spalletti visibilmente emozionato si è concesso ai microfoni della RAI al termine della sfida, analizzando i 90 minuti con la solita lucidità:

“Abbiamo fatto una buona gara, nel primo tempo abbiamo avuto molte occasioni per segnare e mettere al sicuro il risultato, logico che quando non ci riesci dai modo agli avversari di restare in partita. L’hanno buttata sul piano fisico, sporco, lì non si è giocato più a calcio, l’Ucraina ha dimostrato di essere una buona nazionale” – Spalletti, ha poi chiosato lanciando la sfida ai prossimi europei, che vedranno gli azzurri difendere il titolo conquistato nel 2021: “Adesso? Beh, adesso viene il bello (ride, ndr.)”.

Ora non resta che attendere i sorteggi, che si terranno ad Amburgo il 2 dicembre alle ore 18. Saranno ben 24 le nazionali partecipanti, che verranno suddivise in 6 gironi. A marzo, si conosceranno le ultime qualificate provenienti dagli spareggi. L’Italia, con ogni probabilità occuperà la quarta fascia.